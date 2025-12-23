Slušaj vest

Šta se radi sa ukrasima sa slavskog kolača nakon slave – pitanje je koje se iznova postavlja svake godine.

Veoručitelj i teolog Aleksandar Đurđević objašnjava da, budući da su ukrasi osvećeni zajedno sa kolačem, prema njima treba postupati kao prema svetim stvarima, uz naglasak da suština slave nije u formi, već u veri, crkvi i učešću u svetoj liturgiji.

- Osvećen je slavski kolač, ali su osvećeni i ukrasi koji su bili na tom slavskom kolaču. I sada šta treba uraditi sa njima? Treba uraditi sve ono što radimo sa svetim stvarima. A postavlja se pitanje šta radimo sa osvećenim stvarima? Konsultovao sam se sa nekoliko teologa i dobio sam isti odgovor - naveo je Đurđević i nastavio:

Teolog objašnjava šta treba uraditi sa ukrasima sa slavskog kolača nakon slave Foto: Printscreen Instagram

- Sve te stvari, odnosno osvećene stvari, se nikada ne bacaju. Pa šta ćemo onda uraditi sa njima? Sa tim ukrasima koji nisu, na primer, jestivi, jednostavno možemo da ih sačuvamo za sledeću godinu, pošto imaju visoku koncentraciju soli i one mogu da se sačuvaju kao ukrasi za sledeći slavski kolač. Ukoliko baš želite da ih se rešite, možete ih dati prirodi, životinje će ih pojesti ukoliko budu mogle da ih jedu, ali na mesto gde se ne gazi ili jednostavno možete spaliti ili zakopati u zemlju, opet negde gde se ne gazi.

On je naglasio da ne treba formu stavljati iznad suštine.

- Džabe nam i slavski kolač i ukrasi sa slavskog kolača ukoliko ne idemo u crkvu, ukoliko nismo na svetoj liturgiji. Ne možemo svetitelje crkve Hristove proslavljati bez Hrista i bez crkve. Inače, ne biste verovali, ali ne prođe slava da ne dobijem ovo pitanje. Nekada se zaista zapitam da li na ovako, da kažemo, banalna pitanja treba davati odgovore. Ali mislim da na svako pitanje i na svaku nedoumicu vi treba da dobijete odgovor.