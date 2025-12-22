Slušaj vest

Da se legalizacija baš “primila” u narodu svedoči i nesvakidašnja objava na mrežama.

Jedan poznati beogradski ugostiteljski objekat u svoju ponudu je uvrstio i “proslavu legalizacije”, sa početnom cenom od 22 evra, a nema sumnje da će naići na veliki odziv s obzirom na neverovatan broj prijava nepokretnosti koje svakodnevno pristižu.

Foto: Instagram/kafanapavlekorcagin

Prijava neupisanih objekata na osnovu počela je 8. decembra i traje do 5. februara.