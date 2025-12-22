Slušaj vest

Da se legalizacija baš “primila” u narodu svedoči i nesvakidašnja objava na mrežama.

Jedan poznati beogradski ugostiteljski objekat u svoju ponudu je uvrstio i “proslavu legalizacije”, sa početnom cenom od 22 evra, a nema sumnje da će naići na veliki odziv s obzirom na neverovatan broj prijava nepokretnosti koje svakodnevno pristižu.

proslava legalizacija
Foto: Instagram/kafanapavlekorcagin

Prijava neupisanih objekata na osnovu počela je 8. decembra i traje do 5. februara.

Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme svojnasvome.gov.rs. koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, zatim nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalnih samouprava, kao i u 547 pošti širom Srbije

Ne propustiteNekretnineOgroman odziv građana: Podneto preko 313.000 prijava za legalizaciju objekata u okviru zakona "Svoj na svome"
legalizacija
NekretnineNajnoviji podaci RGZ: Više od 308.000 prijava za upis bespravnih objekata po zakonu "Svoj na svome"
Legalizacija Vranje
NekretnineSkoro 304.000 prijava za upis bespravnih objekata: Veliko interesovanje za zakon "Svoj na svome"
1765272232Vra87evA1nica-1.jpg
NekretninePredato više od 300.000 zahteva za legalizaciju: Efikasnost zakona "Svoj na svome" potvrđena velikim odzivom građana
Legalizacija po zakonu Svoj na svome