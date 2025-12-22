Za upis bespravnih objekata po zakonu „Svoj na svome”, do nedelje, 21. decembra u 19. časova stigle su 313.324 prijave.
URNEBESNO! PROSLAVA LEGALIZACIJE U KAFANI: Kako je ozakonjenje bespravnih objekata ušlo u narod
Da se legalizacija baš “primila” u narodu svedoči i nesvakidašnja objava na mrežama.
Jedan poznati beogradski ugostiteljski objekat u svoju ponudu je uvrstio i “proslavu legalizacije”, sa početnom cenom od 22 evra, a nema sumnje da će naići na veliki odziv s obzirom na neverovatan broj prijava nepokretnosti koje svakodnevno pristižu.
Foto: Instagram/kafanapavlekorcagin
Prijava neupisanih objekata na osnovu počela je 8. decembra i traje do 5. februara.
Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme svojnasvome.gov.rs. koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, zatim nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalnih samouprava, kao i u 547 pošti širom Srbije
