Uzdržanjem umrtviše ognjene pokrete strasti i slabosti, Hristovi mučenici, primivši blagodat da leče bolesti nemoćnih, i za života i posle smrti čineći čuda. Zaista je preslavno čudo, kako same kosti toče isceljenje: Slava Jedinome Stvoritelju Bogu.

Veruje se da bi na današnji dan trebalo da se pomolite svetim mučenicima za isceljenje i zapalite sveću u crkvi.