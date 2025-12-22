Slušaj vest

U Mačvanskom okrugu virus gripa ne jenjava, i on je u toku prošle nedelje, od 15. do 21. decembra potvrđen kod 77 osoba, a za razliku od prethodnih sedmica, u ovom kraju Srbije se posle tri nedelje, ponovo dijagnostikuje i korona.

Najnoviji izveštaj Zavoda za javno zdravlje Šabac, pokazuje da je u prethodnoj nedelji, na osnovu molekularne dijagnostike u našoj laboratoriji, kod ukupno 77 osoba potvrđena infekcija virusom gripa tip A.

Broj obolelih od gripa po opštinama i gradovima u Mačvanskom okrugu

  • Šabac - 32 obolele osobe
  • Vladimirci - 19 obolelih osoba
  • Koceljeva - 4 obolele osobe
  • Loznica - 7 obolelih osoba
  • Mali Zvornik - 1 obolela osoba
  • Bogatić - 14 obolelih osoba

- U toku prethodne nedelje registrovan je i jedan slučaj obolevanja od COVID-19, na teritoriji grada Šapca - navodi se u izveštaju Zavoda za javno zdravlje Šabac.

Prvi slučaj virusa gripa u ovom okrugu registrovan je u Koceljevi, oko 20. novembra.Pre pojave gripa u ovom okrugu, nedeljno se otkrivalo i po 20 i više slučajeva zaraženim COVID-19.

Simptomi gripa

Stručnjaci ovog zavoda nedavno su skrenuli pažnju na to da se simptomi gripa javljaju iznenada, obično 1 do 2 dana nakon infekcije, a to su:

  • groznica i osećaj ekstremne hladnoće
  • Povišena telesna temperatura od 38 do 40 stepeni
  • Bolovi u telu, naročito u zglobovima i grlu
  • Glavobolja i opšti umor
  • Kašalj, kijanje i vlaženje očiju

- Ukoliko se primete ovi simptome, neophodno je javiti se svom izabranom lekaru. U skladu sa Stručno metodološkim uputstvom i definicijom slučaja, uzorak za molekularnu dijagnostiku (PCR) šalje se u Zavod za javno zdravlje Šabac uz uput lekara - navode u Zavodu.

