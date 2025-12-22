Slušaj vest

Srbiju u narednim danima očekuje pravi vremenski "rolerkoster". Dok je početak nedelje obeležen tmurnim i hladnim vremenom, meteorolozi najavljuju drastičnu promenu koja nam stiže već u sredu uveče.

Oglasio se i RHMZ. Danas nas očekuje oblačno i hladno vreme, mestimično sa sipećom kišom (rosuljom). Ipak, stanovnici Pomoravlja, jugoistoka zemlje i juga Banata uživaće u sunčanom popodnevu.

U utorak nas čeka sličan scenario – jutarnja magla po kotlinama, tokom dana pretežno sunčano u većem delu zemlje sa temperaturama do 10 °C, dok će u Timočkoj krajini ostati tmurno i sivo. Međutim, već u utorak uveče jugozapad Srbije zahvata naoblačenje koje je uvertira u ono što sledi.

Tokom srede i četvrtka kiša prelazi u sneg. Sreda donosi kišu u nižim predelima, dok će planine istočne Srbije početi da se bele. Iako će tokom dana padavine nakratko prestati, prava promena stiže u noći između srede i četvrtka.

U četvrtak nas očekuje formiranje i značajno povećanje snežnog pokrivača u brdsko-planinskim predelima, dok će u nižim krajevima, naročito na severu zemlje, padati kombinacija kiše isnega. Vozačima se savetuje poseban oprez zbog vlažnih kolovoza i smanjene vidljivosti.

Vikend će biti pod mrazem. Od petka nas očekuje smirivanje vremena i prestanak padavina, ali uz povratak slabih i umerenih jutarnjih mrazeva. U nižim predelima ponovo treba očekivati maglu koja će obeležiti rane jutarnje sate.

Zimska invazija na Balkanu

Najnovije vremenske prognoze pokazuju da na Balkan stiže "zimska invazija", koja donosi pad temperature i sneg, zbog čega će meteoalarmi biti upaljeni.

Prema američkom prognostičkom modelu GFS, najveći deo padavina se očekuje do jutra, iako se ne mogu isključiti povremene padavine u nastavku dana.

U posebnom meteorološkom fokusu našli su se poslednji dani 2025. godine, kad bi - ako se poslednja ažuriranja prognostičkih modela ostvare - mogla da usledi prava zimska invazija, usled koje bi se hladnoća mogla vratiti "na velika vrata".

U ovim trenucima, zbog velike udaljenosti prognoziranog razdoblja, najbolje je sačekati i videti, ali ako se prognoze vodećih prognostičkih modela ostvare, doček 2026. na otvorenom mogao bi da bude samo za najhrabrije.

Kako najavljuje DHMZ, u kopnenim krajevima Hrvatske duvaće umeren severoistočni vetar, u gorju i jak pa je kroz Gorsku Hrvatsku moguća i mećava te naleti snega. Bura će na severnom Jadranu jačati, udari će mestimično biti olujni i orkanski, a južnije će, uz dalmatinsku obalu i dalje uglavnom duvati jugo. Ostajemo sa da vidimo da li će se ova invazija preliti i na Srbiju.