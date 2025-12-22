Slušaj vest

Iako se petarde često doživljavaju kao bezazlena praznična zabava, statistika i iskustva lekara, psihologa i službi za vanredne situacije pokazuju suprotno. Reč je o pirotehničkim sredstvima koja mogu izazvati teške povrede, trajne posledice i ozbiljne psihološke traume.

Posebno zabrinjava činjenica da su među najčešćim žrtvama deca, ali i životinje, koje ne razumeju izvor buke i reaguju instinktivno, često sa kobnim ishodom. Na ovu temu govorili su psihološkinja Aleksandra Đurić, pedijatar Saša Milićević kao Aleksandar Gavrić iz organizacije "Animal Rescue".

"Opekotine i trajna oštećenja"

Dr Milićević istakao je za Newsmax Balkans da deca nisu svesna opasnosti koje pirotehnika sa sobom nosi.

- Bio sam s dečakom koji je izgubio dva prsta zbog petarde. Oni žele da budu mangupčići, drže petardu u ustima pa je u zadnjem momentu bace, drugarima ih ubacuju u kapuljaču, što je takođe opasno i može da dovede do niza problema. Nisu to samo opekotine na rukama i licu već često traumatske amputacije, oštećenja oka, sluha - ukazao je Milićević.

Dodao je da je oštećenje retko trajno, ali da se i to dešava.

Osećaj prividne kontrole često dovodi do nepromišljenih postupaka i opasnih eksperimenata, posebno među decom i adolescentima.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Psihološkinja Aleksandra Đurić govorila je o uzvbuđenju koje izaziva upotreba pirotehnike.

- Osobama koje imaju tendenciju ka uzbuđenjima ili avanturi je posebno interesantan zvučni nadražaj jer pokreće posebne biohemijske reakcije i dolazi do pojačanog lučenja dopamina, tako da to uzbuđenje koje iščekujemo i fantazija da imamo kontrolu nad tim je psihološki mehanizham zbog kog mislimo da je to neka nagrada, a zapravo je pogrešno postavljena premisa, što može biti destruktivno i autodestruktivno - objašnjava psihološkinja Aleksandra Đurić.

"Životinje to doživljavaju kao životnu opasnost"

Aleksandar Gavrić iz organizacije "Animal Rescue" skrenula je pažnju na osetljive grupe na koje bacanje petardi naročito negativno deluje.

Posledice bacanja petardi ne pogađaju samo one koji ih koriste. Životinje, ali i osetljive grupe ljudi, poput dece sa autizmom, bolesnika i beba, trpe ozbiljne posledice buke i iznenadnih detonacija.

- Životinje su živa bića kao i ljudi i reaguju isto kao i mi, s tim što je to kod njih izraženije. Kada neko baci petardu ili bilo koje drugo bučno sredstvo, trgnemo se u trenutku, ali znamo šta se desilo i šta je uzrok tome, a životinje to doživljavaju kao životnu opasnost jer ne znaju šta se desilo, gde da se sakriju i sklone, nemaju mogućnost da svesno razmišljaju na taj način, pa trče ukrug unezvereno - istakla je Gavrić.

Dodala je da se dešava da upadnu u šahte, bunare i da završavaju tragično u mnogo slučajeva.

- Dešavalo se da od tog velikog straha dožive srčani udar. Nisu u pitanju samo životnje, tu su i deca s autizmom. Zamislite da ležite u bolnici, i da vam nije dobro, ili vas samo boli glava, smeta vam kad neko priča blizu vas, a kamoli buka od petardi, pa zamislite bebe koje leže u kolevakama i bude se iznenada zbog toga - napomenula je Gavrić.

Ilustracija Foto: Kurir TV

Šta kaže zakon?

Savo Milošević iz Sektora za vanredne situacije naveo je da maloletnici ne mogu da kupuju, niti da koriste pirotehnička sredstva.

- Apel je da se generalno smanji korišćenje pirotehničkih sredstava, a naše analize pokazuju da je iz godine u godinu upotreba manja. Svake godine sprovodimo akciju kontrole prodajnih mesta pirotehničkih sredstava. Prodavnice koje imaju ovlašćenje Ministarstva unutrašnjih poslova mogu da prometuju pirotehničkim sredstvima, gde apelujemo na njih da ta sredstva imaju deklaraciju na srpskom jeziku - istakao je Milošević.

Dodao je da je prodavac dužan da upozna kupce sa primenom pirotehničkih sredstava, odnosno kako se rukuje i na kojim mestima može da se koristi.

Petarde nisu bezazlena igračka, niti kratkotrajna zabava bez posledica. One predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje dece, odraslih, životinja i svih osetljivih grupa.

Trenutak uzbuđenja može dovesti do trajnih povreda, psiholoških trauma i tragedija koje se ne mogu vratiti unazad. Umesto buke i opasnosti, praznici bi trebalo da budu vreme mira, sigurnosti i odgovornosti.