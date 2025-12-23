Slušaj vest

BANJA KOVILJAČA – ''Razmena iskustava u sprovođenju usluga socijalne zaštite'', naziv je stručnog skupa održanog u okviru projekta "Podsticanje socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju kroz uvođenje novih usluga u zajednici u Loznici", juče u Banji Koviljači.

Cilj je okupljanje lokalnih i regionalnih aktera radi razmene primera dobre prakse, identifikovanja zajedničkih izazova i upoznavanja sa inovativnim pristupima koji funkcionišu u gradovima i opštinama, a poseban fokus dat je unapređenju kvaliteta života dece sa smetnjama u razvoju kroz uvođenje nove usluge – pomoći u kući.

Grad Loznica dobio je podršku za unapređenje usluga socijalne zaštite kroz nacionalni program o održivim uslugama socijalne zaštite i politikama uključivanja na lokalnom nivou, rekla je kordinatora projekta Ljiljana Ranković.

- Loznica je konkurisala za uvođenje inovativne usluge u lokalnu zajednicu i socijalnu inkluziju dece sa smetnjama u razvoju. To je usluga pomoć u kući za decu sa smetnjama za koju je angažovano petnaest negovateljica. Projekat traje od 7. oktobra 2024. do 7. januara 2026, a uslugu je dobilo petnaestoro dece, ali smo obučili 17 negovateljica tako da su spremne da preuzmu ove poslove u i narednoj godini pošto je izmenjena gradska odluka o socijalnoj zaštiti i za uslugu pomoć u kući odvojen novac. Ovај skup je deo projekta, a cilj је da okupimo gradove i opštine, razmenimo iskustva, svi predstavimo neke inovativne metode koje bismo u našim sredinama mogli primeniti. Očekujemo da dobijemo neke nove inovativne, održive usluge socijalne zaštite koje će poboljšati kvalitet života građana – rekla je ona.

Usluga ''Pomoć u kući za decu i mlade sa smetnjama u razvoju'' u Loznici je obuhvatila sedam devojčica i sedam dečaka, od kojih je njih sedmoro do 18 godina, a osmoro uzrasta do 25. Načelnica Odeljenja za društvene delatnosti u Gradskoj upravi, Tanja Glišić, kaže da deca i njihove porodice imaju uslugu pomoć u kući cele godine.

- Izmena odluka o socijalnoj zaštiti kojom smo uvrstili pravo na uslugu pomoć u kući za decu, usvojena je prošle sedmice na Skupštini grada, a roditeljima će biti velika podrška. Na porodicama koje imaju dete sa smetnjama je veliki teret i tom merom smo se potrudili da im olakšamo život, odnosno roditeljstvo roditeljima čija deca imaju takve smetnje – rekla je ona.

Na skupu su predstavljeni rezultati inovativnih usluga socijalne zaštite, razgovarano je o socijalnoj inkluziji dece sa smetnjama u razvoju i podršci njihovim porodicama, umrežavanju profesionalaca i razvoj zajedničkih strategija za efikasniju zaštitu korisnika i značaju podrške EU i nacionalnih institucija razvoju lokalnih usluga. Učesnici su bili iz Raške, Čačka, Sremske Mitrovice, Malog Zvornika, Krupnja, Ljubovije, Šapca, Beograda i Loznice. Ovaj projekat, kako je rečeno, finansira Evropska unija preko Ministarstva finansija i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a sprovodi ga Stalna konferencija gradova i opština.