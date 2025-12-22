Društvo
Kamioni na ovom prelazu stoje i do 6 sati: AMSS objavio stanje na putevima tokom večeri, evo kakva je situacija za putnička vozila
Teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci ka Hrvatskoj zadržavaju se na izlazu iz Srbije oko šest sati, a na Gradini ka Bugarskoj oko tri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na prelazu Sremska Rača ka Bosni i Hercegovini kamioni čekaju dva sata.
Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, a na Horgošu ka Mađarskoj putnička vozila čekaju oko 20 minuta na ulazu u Srbiju.
Saobraćaj je pojačan u gradskim sredinama, a magla smanjuje vidljivost pa se vozačima savetuje da budu oprezni.
Kurir.rs/Beta
