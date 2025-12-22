Slušaj vest

Teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci ka Hrvatskoj zadržavaju se na izlazu iz Srbije oko šest sati, a na Gradini ka Bugarskoj oko tri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na prelazu Sremska Rača ka Bosni i Hercegovini kamioni čekaju dva sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, a na Horgošu ka Mađarskoj putnička vozila čekaju oko 20 minuta na ulazu u Srbiju.

Saobraćaj je pojačan u gradskim sredinama, a magla smanjuje vidljivost pa se vozačima savetuje da budu oprezni.

Kurir.rs/Beta

