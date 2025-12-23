Slušaj vest

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje iz Pirota organizovali su Sajam profesionalne orijentacije, obrazovanja i zapošljavanja u tom gradu i tom prilikom predstavili mogućnosti zasnivanja radnog odnosa u vojsci, kao i obrazovne i studijske programe Univerziteta odbrane.

Manifestacija je bila namenjena učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola, koji se nalaze pred izborom budućeg zanimanja, kao i nezaposlenim građanima, koji su tom prilikom dobili detaljne informacije o mogućnostima zapošljavanja i profesionalnog razvoja karijere u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

Foto: Ministarstvo odbrane

Posetioci su imali priliku da razgovaraju sa pripadnicima Kopnene vojske, koji su na Sajmu predstavili svoje jedinice. Građani i učenici upoznali su se sa dužnostima i veštinama pripadnika Treće brigade kopnene vojske, Mešovite artiljerijske brigade, 21. bataljona veze i Trećeg bataljona vojne policije. Takođe, na Sajmu pripadnici Tenkovskog bataljona T-72 i Oklopno-izviđačkog bataljona BRDM-2M predstavili su mogućnosti zaposlenja u ovim jedinicama.

Potporučnik Milica Stanković iz Treće brigade kopnene vojske istakla je da su se pripadnici brigade odazvali pozivu filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu i uzeli učešće na Sajmu kako bi građanima predstavili deo sredstava naoružanja i vojne opreme, kao i mogućnosti profesionalnog angažovanja u Vojsci Srbije.

Foto: Ministarstvo odbrane

– Cilj našeg učešća je da građane upoznamo sa mogućnostima zasnivanja radnog odnosa i profesionalne karijere u jedinicama Kopnene vojske. Posebno nam je drago što među posetiocima ima veliki broj mlađih građana. Smatramo da je važno da se vrednosti vojnog poziva približe već od najranijeg uzrasta, kako bi se mladi upoznali sa značajem, odgovornošću i mogućnostima koje ova profesija nosi – naglasila je potporučnik Stanković.

U okviru sajamskih aktivnosti, na Trgu pirotskih ratnika, građani su mogli da vide prikaz dela sredstava naoružanja i vojne opreme Kopnene vojske, demonstraciju borilačkih veština, da se upoznaju sa obukom službenih pasa koja se sprovodi u Centru za obuku pasa u Nišu, kao i sa forenzičkom opremom vojne policije.