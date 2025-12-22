Izabran novi dekan Pravnog fakuleta u Novom Sadu: Evo kada stupa na dužnost
Na sednici Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu, održanoj 10. decembra 2025. godine, za novog dekana izabran je prof. dr Vladimir Marjanski, redovni profesor ovog fakulteta.
On će dužnost dekana obavljati u mandatnom periodu od tri godine, od 7. februara 2026. do 6. februara 2029. godine.
Prof. dr Vladimir Marjanski rođen je 1977. godine u Zrenjaninu. Trenutno obavlja više značajnih funkcija: predsednik je Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu, šef Katedre privrednopravnih nauka, glavni urednik naučnog časopisa Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, kao i sudija pri Sudu časti Privredne komore Srbije. U periodu od 2022. do 2025. godine bio je predsednik Odbora za etička pitanja Univerziteta u Novom Sadu.
U dosadašnjoj akademskoj karijeri objavio je dvanaest knjiga, od čega šest udžbenika i šest naučnih monografija, kao i više od 30 naučnih radova u svojstvu autora i koautora.
Kurir/nsuzivo