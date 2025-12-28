Najvažnije je da ne ignorišete kašalj koji traje duže od nedelju dana

U poslednje vreme sve češće čujemo pojam opstruktivna bolest pluća, koja može izazvati ozbiljne komplikacije. Ipak, dobra vest je da se može držati pod kontrolom, a o detaljima govorila je doktorka Marijana Milić iz Gradskog zavoda za plućne bolesti:

- Sada jeste sezona virusnih infekcija koja se kombinuju sa bakterijskim infekcijama a broj pacijenata raste jer je činjenica da više boravimo u zatvorenim prostorima i da je veća koncentracija ljudi i sve je veće širenje. Što se tiče kliničkih simptoma, mahom dominira klinička slika kijavica, bronhitisa a da li će se spustiti na pluća, pa neće kod svih. Vi imate zdrava pluća kod jednog poprilično velikog procenta stanovništa. Ali za ljude koji imaju na primer astmu to jeste izazov i problem.

Simptomi

Milić objašnjava šta je to hronično opstruktivna bolest pluća i koji su glavni faktori rizika za nastanak ove bolesti:

- To su obolela pluća kao posledica hroničnog izlaganja aerozagađenju, duvanskom dimu, magli i lošem vremenu. A prvenstveno u kliničnoj slici imamo kašalj minimum tri meseca godišnje, minimum dve godine uzastopce. U kliničnoj slici ovih pacijenata imamo kašalj, iskašljavanje, otežano disanje a kod teških slučajeva gušenje, a time i zamor. To je jedno stanje koje vremenom dovodi do poremećaja kvaliteta života. Od jednih zdravih osoba dobijate ljude koji ne mogu da obave svoje navike.

Dodaje i da su preventivni pregledi zlatno pravilo za hronično opstruktivn bolest pluća:

- Ona poprilično može da bude ne prepoznata od strane samo pacijenta, dugo vremena može da postoji kašljucanje i neki zamor koji pacijent može i da ne primeti, jer će taj zamor izmeniti promenom životnih navika. Na primer ako je neko išao na treći sprat lpeške, a sada će ići liftom - kaže Milić i dodaje:

- Uvek korititi preventivne preglede, gde mi postavljamo dijagnozu. Preporuka je da ne čekate simptome. Ako ste dugogodišnji pušač, to je već sasvim dovoljno da dođete na jedan preventivni pregled da vidimo šta dalje. Dovoljna je činjenica da ste pušač, dođite da vidite šta je duvan napravio u vašim plućima.

