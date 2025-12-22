Slušaj vest

Jedna osoba je poginula, a jedna je teško povređena u nesreći koja se dogodila na žičari na Savinom kuku na Durmitoru. Među troje skijaša zaglavljenih na žičari bio je i državljanin Srbije. Šta je neophodno imati kod sebe ukoliko se nađete u takvoj situaciji, za RTS je govorio spasilac Gorske službe spasavanja Marko Obradović.

Crnogorska policija rasvetljava okolnosti pod kojim se desila nesreća na Durmitoru, kada je jedan nemački turista ispao iz korpe na ski-liftu "Savin kuk" i smrtno stradao, a njegova supruga teško povređena. Tužilaštvo u Pljevljima formiralo je predmet povodom nesreće.

Marko Obradović, spasilac srpske Gorske službe spasavanja, kaže za RTS da je u slučaju kvara na žičari i potrebe za evakuacijom skijaša najvažnije zaštititi se termički od hladnoće – najbolje astrofolijom koja savijena može da stane u džep.

Kako navodi, ona se može kupiti u bilo kojoj prodavnici sportske opreme.

"To je veliko aluminijumsko ćebe koje pomaže da zadržimo 70 odsto toplote koje emituje ljudsko telo kao i da nas izoluje od uticaja hladnog vetra", objašnjava Obradović.

Dodaje i da je dobro kod sebe imati termos sa toplim napitkom kako bi se održala telesna temperatura u kraćem vremenskom periodu.

Obradović savetuje da se na ski-stazu ne izlazi bez zaštitne kacige budući da u više od polovine slučajeva padova strada glava.

Kako navodi, nije loše u rancu poneti dodatne komade odeće u slučaju da dođe do zastoja na žičari ili nekog drugog problema.