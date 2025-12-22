Upozorenje na gužve u saobraćaju za vikend

Slušaj vest

Očekivana gužva na autoputu Beograd–Niš tokom decembra i januara direktna je posledica položaja Srbije kao ključnog tranzitnog čvorišta Balkana i jugoistočne Evrope. Još ukoliko se uz očekivanu prazničnu gužvu "pridruže" i radovi na putevima, neizbežan je saobraćajni kolaps. Trenutno su na deonici od petlje Požarevac do petlje Velika Plana u smeru od Beograda ka Nišu aktuelni radovi koji su proteklog vikenda uzrokovali velike gužve.

Veliki broj naših građana koji žive i rade u zapadnoj Evropi (Austrija, Nemačka, Švajcarska) koristi katolički Božić i Novu godinu za dolazak u rodna mesta.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Pošto raspusti i odmori u Evropi počinju otprilike u isto vreme, desetine hiljada automobila ulazi u Srbiju preko Mađarske i Hrvatske u kratkom periodu (obično između 15. i 24. decembra), a većina ovih putnika prolazi pored Beograda i nastavlja ka centralnoj i južnoj Srbiji, što direktno opterećuje deonicu ka Nišu.

S druge strane, Srbija je najbrža kopnena veza za radnike iz Turske, Bugarske i Severne Makedonije koji rade u EU, pa se još veći broj gastarbajtera u vreme praznika uputi ka svojim rodnim zemljama.

Zastoji očekivani

Kako navode iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS), pojačan saobraćaj u ovom periodu može se očekivati i u gradu (Beogradu), ali i na najfrekventnijim putnim pravcima.

Trenutno su duža zadržavanja na graničnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom, kao i na deonici autoputa Beograd-Niš, od petlje Požarevac do petlje Velika Plana zbog radova na mostu preko reke Jasenice.

- Na ovoj deonici saobraćaj se odvija usporeno, a moguće je da dođe i do zastoja zbog predstojećih praznika. Prvi priliv ili prvi talas gužve je pri kraju, pa je nešto mirnije na putevima ovog ponedeljka - navodi Tamara Ninić iz AMSS.

Prema informacijama iz JP "Putevi Srbije", ovi radovi na rehabilitaciji desnog mosta preko reke Jasenice na državnom putu I A reda broj 1, deonica petlja Požarevac – petlja Velika Plana trajaće do 25. decembra.

- Izvođenje radova na predmetnoj deonici predviđeno je u dve faze tokom kojih su vozila preusmerena preko službenog prolaza na kolovoznu traku u kojoj se ne izvode radovi - navedeno je iz "Puteva Srbije".

Foto: JP Putevi Srbije

Upravo druga faza radova koja je trenutno aktuelna, a podrazumeva izvođenje radova u desnoj kolovoznoj traci u smeru od Beograda ka Nišu dovela je proteklog vikenda do kolona dugih više desetina kilometara koje su se protezale duž ove deonice.

Kako su prenosili tokom vikenda mediji, zastoj je počinjao od skretanja za Smederevo, a za prelazak pedesetak kilometara bilo je potrebno oko dva sata.

Alternativni putni pravci mogu biti spas

Prema rečima sagovornice iz AMSS, kada je reč o pomenutoj deonici, preporučuje se alternativni putni pravac Požarevac-Velika Plana koji podrazumeva isključenje na petlji Požarevac.

Takođe, još jedna alternativa je put preko Smederevske Palanke.

- Ko ide sa severa na jug neka se isključi na Smederevo jug ili na Požarevac i onda preko Smederevske Palanke neka ide na Veliku Planu nazad na auto-put. Tako sam sinoć sebe spasio čekanja od bar 3 sata - potvrdio je savet jedan vozač u komentaru na društvenim mrežama.

Drugi je bio još detaljniji: "Isključenje Požarevac, pa dalje sela Osipaonica, Krnjevo, Velika Plana, pa opet na autoput. Ili isključenje Požarevac, selo Mihajlovac, Smederevska Palanka, pa opet Velika Plana".

Još caka za lakše putovanje

- Savet vozačima je da se pre polaska na put dobro pripreme i informišu o najboljem putnom pravcu i uvek putujte sa dovoljnom količinom goriva. U uslovima magle i slabe vidljivosti u ovom periodu za putovanje treba koristiti deo dana od 10 do 17 časova - navode iz AMSS.

Kako su naveli iz "Puteva Srbije", zbog predstojećih praznika ovo javno preduzeće spremno i organizovano dočekuje pojačan intenzitet saobraćaja na srpskim autoputevima.

- Kao i prethodnih godina, kako bi se obezbedio nesmetan prolazak vozila, intenziviran je rad na naplatnim stanicama, povećan je broj inkasanata i svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno bez pauze - navode iz ovog javnog preduzeća.

Sofija od 1. decembra uvodi ograničenja na vozilima Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

JP "Putevi Srbije" preporučuje da vozači zbog bržeg prolaska vozila kroz naplatne stanice koriste elektronsku naplatu putarine (ENP) koja značajno skraćuje vreme putovanja i omogućava vozilima prolazak bez zaustavljanja kroz četiri zemlje - Srbiju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Hrvatsku.

Imajući u vidu praznične gužve i činjenicu da je pred nama Božić po Gregorijanskom kalendaru, očekivano je da će se u narednim danima veće gužve stvarati i na graničnim prelazima ka Mađarskoj i Hrvatskoj.

Prema rečima Tamare Ninić iz AMSS, još jedan savet vozačima koji planiraju ka Mađarskoj jeste da koriste alternativne granične prelaze, konkretno prelaz Bački Vinogradi koji u ovom periodu radi sa produženim radnim vremenom petkom, subotom i nedeljom od 7 do 24 časa.