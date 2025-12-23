Slušaj vest

Ujutru po kotlinama i dolinama reka i na zapadu Vojvodine niska oblačnost koja će se ponegde zadržati i pre podne. Naoblačenje sa kišom koje će uveče zahvatiti jugozapadne, tokom noći proširiće se i na većinu ostalih predela zemlje.

Duvaće slab i umeren jugoistočni i istočni vetar, na jugu Banata i jak.

Najniža temperatura biće od minus dva do četiri, a najviša dnevna od pet do 10 stepeni.

Foto: RHMZ Printscreen

Vreme u Beogradu

U Beogradu ujutru oblačno, a tokom dana pretežno sunčano uz slab i umeren jugoistočni i istočni vetar. Krajem dana naoblačenje, u drugom delu noći i pred jutro slaba kiša. Najniža temperatura biće oko dva, a najviša dnevna oko devet stepeni.

Biometeorološka prognoza

Očekivana biometeorološka situacija izazvaće tegobe kod hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savetuje oprez. Bolovi u mišićima i zglobovima, kao i glavobolja su očekivani kao meteoropatske reakcije.

Maksimalna koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

Foto: RHMZ Printscreen

Vreme narednih dana

U sredu i u četvrtak mestimično kiša, na planinama sneg. Od petka se očekuje umereno oblačno vreme, malo svežije i uglavnom suvo.

U košavskom području u većini dana duvaće umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno olujni, jugoistočni vetar, koji će od petka biti u slabljenju.

Temperature u Srbiji jutros u 7 sati

Foto: RHMZ Printscreen