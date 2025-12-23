OD JUTROS SE U PREVOZU SVI ŽALE NA ISTO, A I NE ZNAJU DA JE TO OD OVOG VREMENA! Jer se od večeras vreme menja, a RHMZ najavio i kad će sneg u Beogradu!
Ujutru po kotlinama i dolinama reka i na zapadu Vojvodine niska oblačnost koja će se ponegde zadržati i pre podne. Naoblačenje sa kišom koje će uveče zahvatiti jugozapadne, tokom noći proširiće se i na većinu ostalih predela zemlje.
Duvaće slab i umeren jugoistočni i istočni vetar, na jugu Banata i jak.
Najniža temperatura biće od minus dva do četiri, a najviša dnevna od pet do 10 stepeni.
Vreme u Beogradu
U Beogradu ujutru oblačno, a tokom dana pretežno sunčano uz slab i umeren jugoistočni i istočni vetar. Krajem dana naoblačenje, u drugom delu noći i pred jutro slaba kiša. Najniža temperatura biće oko dva, a najviša dnevna oko devet stepeni.
Biometeorološka prognoza
Očekivana biometeorološka situacija izazvaće tegobe kod hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savetuje oprez. Bolovi u mišićima i zglobovima, kao i glavobolja su očekivani kao meteoropatske reakcije.
Maksimalna koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.
Vreme narednih dana
U sredu i u četvrtak mestimično kiša, na planinama sneg. Od petka se očekuje umereno oblačno vreme, malo svežije i uglavnom suvo.
U košavskom području u većini dana duvaće umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno olujni, jugoistočni vetar, koji će od petka biti u slabljenju.
Temperature u Srbiji jutros u 7 sati
Kurir.rs