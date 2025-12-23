Slušaj vest

Da nema više kazni od 5.000, niti roka plaćanja od 8 dana, kao ni slušanje preglasne muzike u vozilu, dok će od 2026. godine i sitni saobraćajni prekršaji iznositi do 50.000 dinara - samo su deo novog i nikad strožeg Zakona o bezbednosti saobraćaju koji bi trebalo da stupi na snagu u januaru nove godine.

Načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević najavio je nove mere u cilju unapređenja bezbednosti u saobraćaju, a prema njegovim rečima dosadašnje saobraćajne kazne izgubile su svrhu propisivanja, pogotovo novčane kazne od 3.000 do 5.000 dinara.

Dosadašnje saobraćajne kazne izgubile su svrhu propisivanja, kaže Lakićević. Foto: Petar Aleksić

Prekršaji koji su bili do 3.000 dinara, biće 10.000

Isto tako, prekršaji koji su se do sada kažnjavali sa 3.000 dinara, ubuduće će koštati 10.000, najavio je načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević.

"U ovom momentu mogu da kažem da jeste činjenica da su nam kazne izgubile svrhu propisivanja, pogotovo novčane kazne u fiksnom iznosu koje su od 3 i 5.000 dinara, koje se plate u roku od osam dana. Tako da ćemo svakako kazne za članove 334, 333 i 332a značajno podići. Sada se razmatra mogućnost da te kazne budu u visini od 10.000, 15.000 i 20.000 dinara", otkrio je Lakićević u razgovoru za Autoinfo.

"Takođe, kad neko daje migavac da se uključi u vašu traku, jer je u njegovoj traci zaustavljen saobraćaj, onemogućen, a vi mu ne date. To se takođe u praksi retko kažnjava, a trebalo bi. Znači, to će biti umesto 3.000, sad će biti 10.000", dodaje.

Nepropisno odstojanje će se kažnjavati sa 15.000 dinara Foto: Jakov Milošević

Prekršaji koji su bili 5.000, biće 15.000

Zatim, prekršaji koji su do sada bili 5.000, biće 15.000, kao što je, na primer, nepropisno odstojanje, kad se nekom zalepite za zadnji kraj vozila, ili kad prekoračite brzinu u naselju za 10 do 20 km/h, znači ograničenje je 50, a vi vozite 70, dodaje načelnik i najavljuje progresivni rast visine kazne.

Prekršaji koji su bili 10.000, biće 20.000"

"Prekršaji koji su dosad bili 10.000, sada će biti 20.000, a za pojedine ‘blage prekršaje’ u planu su sankcije od čak 50.000 dinara", poručuje načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević.

To su na primer, prema najavama Lakićevića:

- prekoračenje brzine u naselju za 20 do 30 km na sat

- vožnja motora, mopeda ili električnog trotineta bez kacige

"Za nevezivanje pojasa i upotrebe telefona 50.000 dinara"

Upotreba telefona u kolima skupo će vas koštati Foto: Yaroslav Mikheev / Alamy / Alamy / Profimedia



Takođe, prema najavi načelnik Uprave saobraćajne policije, određeni prekršaji, kao što su prekršaji nekorišćenja sigurnosnog pojasa ili upotreba mobilnog telefona verovatno će preći u sadašnji član 331a, a koji je u visini od 50.000 dinara.

Isto tako, izmene u Zakonu o bezbednosti saobraćaja (ZOBS) ticaće se i slušanja preglasne muzike u vozilu, tako da vozač ne može da čuje ništa oko sebe, kao ni druge učesnike u saobraćaju.

Nema više roka plaćanja od 8 dana

Još jedna aktivnost ili predlog jeste i da oni koji učine drugi put isti prekršaj, neće moći da plate novčanu kaznu, to jest, neće moći da plate pola kazne u roku od osam dana.

"A ukoliko se ponovi treći put, ili četvrti put, ili više puta prekršaj, dobijaće po 50% uvećanja novčane kazne u fiksnom iznosu", uverava Lakićević.

"Ko ne koristi pojas, kazneni poeni"

Foto: Stefan Stojanović MONDO

U planu je i stroža kaznena politika za uživaoce alkohola i psihoaktivnih supstanci.

"Razmišlja se da se za prekršaje koji najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda, to su pre svega alkohol i psihoaktivne supstance, poveća broj kaznenih poena, ali i za prekršaj nekorišćenja sigurnosnog pojasa, da se uvedu kazneni poeni, kao i za upotrebu ili nepropisnu upotrebu mobilnih telefona. To su samo neki, od predloga. Stručna radna grupa je okončala rad na pravilima saobraćaja i krenuli smo da radimo na sankcijama. Još se rade konsultacije sa Apelacionim prekršajnim sudom i sa sudijama za prekršaje osnovnih sudova i, naravno, sa Ministarstvom pravde i sa ostalim članovima stručne radne grupe. Ali je izvesno da će određene sankcije pretrpeti ozbiljne promene, to jest, da ćemo imati veću zaprećenu novčanu kaznu. Pogotovo za prekršaj gde imamo nepropisan prevoz dece i činjenje prekršaja u vozilima kada su tu deca", ističe.

"Ukoliko vozite pijani dete, drakonske kazne"

Jedan od interesantnih predloga je da, ukoliko vozač učini prekršaj konzumiranje alkohola i upravljanje vozilom, a u vozilu imate dete mlađe od 14 godina ili 12, dobiće obaveznu zaštitnu meru i uvećanje novčanih kazni i kaznenih poena.

"Taj deo predloga je sada na razmatranju. Mi ćemo do kraja meseca završiti sa sankcijama, to je, da kažem, još jedan složen proces koji treba da uradimo i, naravno, da dobijemo konsenzus svih koji su u stručnoj radnoj grupi i nadamo se da ćemo imati novi zakon 2026. godine već u januaru mesecu", zaključuje Lakićević.