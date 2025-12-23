Slušaj vest

U Srbiju od 1. januara stižu takozvani nevidljivi radari koji će pored merenja prosečne brzine kretanja vozila, meriti i ostale prekršaje.

Kazne će automatski stizati i bez prisustva policije, a ići će i do 120.000 dinara, a nešto više na ovu temu za Kurir rekao je Mirko Koković pomoćnik direktora ABS.

Stižu nevidljivi radari - Niko neće znati gde se nalaze, a nesavesni vozači neće moći da ih prevare Izvor: Kurir televizija

- Plan dinamike ugradnje i raspored samih mobilnih radara je u nadležnosti saobraćajne policije. Imamo stacionarne radare koji dobro rade svoj posao na deonicama na kojima su postavljani, Beograd - Preševo, Beograd - Subotica, Beograd - Šid, Beograd - Čačak, a te deonice su postavljene u segmentima. Ne možemo ih prevariti da stanemo na neku pumpu, popijemo kafu i onda nastavimo put pa nam brzina bude u skladu sa maksimalnom dozvoljenom brzinom - kaže Koković.

Koković objašnjava da je novina uvođenje mobilnih radara koji se pomeraju, mogu biti svuda i njihovo radno vreme je 24 časa dnevno:

- Ti radari ne zahtevaju prisustvo policajca, biće skriveni, a briga nesavesnih vozača je opravdana. Oni koji poštuju propise nemaju razloga da brinu - kaže Koković.

On ističe i podatak da je 475 lica stradalo, 32 hiljade saobraćajnih nesreća i 17 hiljada povređenih u ovoj godini.

- Sledeća godina je izazovna. Imaćemo novi Zakon o bezbednosti u saobraćaju, a samo uvođenje mobilnih radara je izuzetno značajno pa očekujemo smanjenje stradalih lica u saobraćaju - kaže Koković.

Koković kaže da cilj nije punjenje budžeta, već spašavanje ljudskih života koji nemaju cenu.

Kolike su kazne

U slučaju nevezivanja sigurnosnog pojasa sledi kazna u iznosi od 10.000 dinara.

Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje (bez "hands-free") – kazna iznosi 10.000 dinara, a ako se plati u roku od 8 dana često je polovina iznosa 5.000 dinara.

Prekoračenje brzine u naseljenim mestima:

do 10 km/h preko dozvoljene: ~3.000 dinara.11–20 km/h preko: ~5.000 dinara.21–40 km/h preko: ~10.000 dinara.51–70 km/h: 20.000 - 40.000 din ili zatvor do 30 danapreko 70 km/h: 100.000 -120.000 din ili više, uz zabranu upravljanja vozilom, pa čak i kaznu zatvora.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs