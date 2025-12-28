Slušaj vest

U našoj zemlji se u sredu očekuje oblačno vreme sa kišom, na planinama istočne Srbije sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. Kratkotrajni prestanak padavina pre podne se očekuje u jugozapadnim, a od sredine dana i u većini ostalih predela, ali krajem dana i tokom noći ponovo se očekuju nove padavine sa juga i istoka, sneg u brdsko-planinskim predelima, a kiša u nižim, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- U četvrtak će padati sneg uz formiranje/ povećanje snežnog pokrivača, a u nižim predelima naročito severne Srbije i kiša. Od petka suvo, uz pojavu slabih i umerenih jutarnjih mrazeva i ponovo magle u nižim predelima.

U sredu i četvrtak sneg u Srbiji Foto: Kurir/T.Ilić

Prognoza do juna

RHMZ je objavio sezonsku prognozu do juna naredne godine u kojoj navodi da nas očekuje blaži i prosečno vlažni januar sa malom verovatnoćom za pojavu jakih mrazeva.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u januaru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 1.5 do 2.5 stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost januarske srednje minimalne temperature vazduha oko 1.5 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u januaru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za stepen do dva u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom januara biće oko 6.7 stepeni - navodi se u prognozi koja se izrađuje za sedam meseci unapred i dodaje da će se mesečna suma padavina tokom januara zadržavati u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku do pet mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini januarska suma padavina iznosiće oko 40 mm.

Blaži i prosečno vlažan februar

U prvoj polovini februara umereni, a kratkotrajno su mogući i jaki jutarnji mrazevi.

Jako mrazevi u februaru Foto: Shutterstock

- Srednja minimalna temperatura vazduha u februaru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost biti viša za stepen do dva u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost februarske srednje minimalne temperature vazduha oko 2.2 stepena. Srednja maksimalna temperatura vazduha u februaru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će u celoj Srbiji biti za stepen do dva više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom februara biće oko 9.1 stepen. Mesečna suma padavina tokom februara zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini februarska suma padavina iznosiće oko 34 mm.

Vremenski izgledi za mart

Prema sezonskoj prognozi očekuje se i da će mart naredne godine biti blaži i prosečno vlažan uz moguće umerene jutarnje mrazeve.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u martu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za stepen do dva u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost martovske srednje minimalne temperature vazduha oko 5.5 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u martu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za stepen do dva u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom marta biće oko 13.8 stepeni. Mesečna suma padavina tokom marta zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini martovska suma padavina iznosiće oko 33 mm - najavljuje RHMZ.

Hladno vreme i u martu Foto: Kurir/T.Ilić

Topliji i vlažniji april

RHMZ najavljuje u prvoj dekadi aprila moguću pojavu slabog do umerenog mraza.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u aprilu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost biti viša za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost aprilske srednje minimalne temperature vazduha oko 9.6 stepeni - piše u prognozi:

- Srednja maksimalna temperatura vazduha u aprilu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će u celoj Srbiji biti za 0.5 do jedan stepen više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom aprila biće oko 18.4 stepena. Mesečna suma padavina tokom aprila biće malo iznad višegodišnjeg proseka sa vrednostima za pet mm do 10 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini aprilska suma padavina iznosiće oko 61 mm.

Majske kiše

Prema sezonskoj prognozi maj će biti prosečno topao i vlažan s majskim kišama.

Kiše u maju Foto: Nebojša Mandić

- Srednja minimalna temperatura vazduha u maju biće u granicama višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša do 0.5 u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost majske srednje minimalne temperature vazduha oko 13.2 stepena. Srednja maksimalna temperatura vazduha u maju zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim do 0.5 u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom maja biće oko 23.9 stepeni. Mesečna suma padavina tokom maja zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini majska suma padavina iznosiće oko 53 mm.

Jun prosečno topao, nestabilan i vlažniji

Jun topao, ali nestabilan Foto: Petar Aleksić

- Srednja minimalna temperatura vazduha u junu biće u granicama višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost biti viša do 0.5 u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost junu srednje minimalne temperature vazduha oko 16.3 stepena. Srednja maksimalna temperatura vazduha u junu biće u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će u celoj Srbiji biti do 0.5 stepeni više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom juna biće oko 26.4 stepena - navodi RHMZ i dodaje: