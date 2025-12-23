Slušaj vest

Deda Mraz se spustio sa krova Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu i doneo osmehe mališanima koji novogodišnje i božićne praznike provode na bolničkom lečenju. Ulogu omiljenog novogodišnjeg junaka preuzeli su pripadnici Gorske službe spasavanja, koji su se uz pomoć užadi i alpinističke opreme spustili do prozora dečjih odeljenja i mališanima uručili paketiće.

Iz Gorske službe spasavanja poručuju da je ova akcija posebna, jer nije reč o spasavanju u hitnim situacijama, već o misiji koja ima za cilj da deci u bolnici ulepša teške praznične dane. Kako ističu, osmesi i suze radosnice mališana najbolja su nagrada za sav trud.

Foto: Kurir Televizija

- Deca su oduševljena pogotovo kada vide da je to stvarni Deda Mraz koji dolazi sa neba, sa krova, to što smo mi u sistemima oni ni ne primete, za njih smo doleteli na krov. Njihov osmeh ostaje na licima i kada odemo - kaže Mihajlo Despotović, Gorska služba spasavanja

Podeljeno 150 paketića

- Ovo je akcija koju uradimo natenane, sa ljubavlju i željom da pomognemo i obradujemo decu. Sve ostale akcije su takve da moramo što pre da dođemo na lice nesreće i transportujemo osobu - kaže Uroš Smiljanjić, načelnik stanice Gorske službe spasavanja Niš

U Nišu je podeljeno oko 150 paketića, dok je u okviru iste akcije širom Srbije obezbeđeno više od 400 novogodišnjih poklona.

- Želja je da izmamimo osmeh na lica dece koja se nalaze u bolnici i poželimo im da što pre ozdrave i odu kući - kaže. Selena Mihajlović, kompanija FAZI.

Uprkos velikom broju pacijenata na pedijatrijskim odeljenjima, ovakvi trenuci, kažu, donose radost i snagu najmlađima, ali i njihovim roditeljima.

- U bolnici gde se godišnje rodi 3.500 beba, gde se godišnje leči više desetina hiljada dece, kada dođe Nova godina tu smo da i na ovaj način pokažemo da brinemo za mališane - kaže Zoran Perišić, direktor UKC Niš.

- To je postala takva tradicija da mi prepoznajemo da je Nova godina došla tako što oni dođu i učine jedno divno delo - kaže Jelena Vojinović, direktoka Dečije klinike UKC Niš.

Za mališane koji su danas kroz prozor ugledali Deda Mraza kako silazi sa krova, ovo će ostati jedan od lepših prazničnih trenutaka, ali i dokaz da i u bolnici Nova godina može da donese radost.

