U Beogradu je održan sastanak Upravnog odbora i partnera projekta "Unapređena zdravstvena pismenost i pristup zdravstvenim uslugama za Romkinje u Srbiji", koji Populacioni fond Ujedinjenih nacija u Srbiji realizuje u okviru svoje podrške Vladi Republike Srbije u unapređenju reproduktivnog zdravlja, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja.

Cilj projekta je unapređenje zdravstvene pismenosti i pristupa preventivnim i drugim zdravstvenim uslugama za žene i devojčice romske nacionalnosti u pet gradova – Beogradu, Kragujevcu, Leskovcu, Šapcu i Pirotu. Aktivnosti se sprovode u saradnji sa Romskim ženskim centrom „Bibija“, domovima zdravlja i lokalnim institucijama. Projekat je usmeren na unapređenje znanja žena i devojčica različitih generacija o zdravlju, pravima u zdravstvenoj zaštiti i značaju redovnih preventivnih pregleda, posebno u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

Tokom sastanka predstavljeni su dosadašnji rezultati projekta, razmenjena iskustva sa terena i diskutovani naredni koraci. Do sada je realizovano 200 radionica u deset romskih naselja, sa ukupno 300 učesnica različitih starosnih grupa.

„Zdravstvena pismenost je važan alat osnaživanja žena svih generacija, od adolescentkinja do starijih žena, jer im omogućava da donose informisane odluke o sopstvenom zdravlju i blagovremeno koriste preventivne zdravstvene usluge. Kroz rad sa zajednicama i u saradnji sa zdravstvenim ustanovama, gradimo poverenje i stvaramo uslove da zdravstvena zaštita bude dostupna i prilagođena stvarnim potrebama žena“, izjavila je Borka Jeremić, šefica kancelarije Populacionog fonda UN za Srbiju.

U okviru projekta ostvarena je i intenzivna saradnja sa domovima zdravlja u Leskovcu, Pirotu, Kragujevcu, Šapcu i Beogradu, koji imaju ključnu ulogu u planiranju i realizaciji preventivnih pregleda. U narednom periodu, u saradnji sa domovima zdravlja, biće organizovani preventivni pregledi namenjeni ženama koje duže vreme nisu bile na kontrolnim pregledima.