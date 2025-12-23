Slušaj vest

Prema najnovijoj prognozi Ivana Ristića, Srbiju u četvrtak očekuje zahlađenje praćeno padavinama, a sneg će zahvatiti veći deo zemlje.

Kako navodi Ristić, najobilnije snežne padavine prognoziraju se za istočne krajeve, posebno za Negotinsku krajinu, gde bi snežni pokrivač mogao da dostigne i do 40 centimetara.

Prema modelima Ivana Ristića, visina snežnog pokrivača u petak, i to najpre u Negotinskoj krajini dostignuće oko 40 centimetara, dok će nešto manje visine zahvatiti delove centralne Srbije.

Ristić: U četvrtak zahlađenje praćeno padavinama. Foto: Kurir televizija Shutterstock

U sredu kiša, u četvrtak sneg

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, u utorak ujutru po kotlinama i dolinama reka i na zapadu Vojvodine očekuje se niska oblačnost koja će se ponegde zadržati do pre podne. Tokom dana preovlađuje sunčano vreme, osim u Timočkoj Krajini gde će biti oblačno sa sipećom kišom.

Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni i istočni, dok se na jugu Banata očekuje jak vetar. Temperatura će se kretati od -2 do 4°C ujutru, a dnevna od 5 do 10°C.

Uveče se očekuje naoblačenje sa kišom koje će prvo zahvatiti jugozapad, a tokom noći proširiće se i na veći deo Srbije.

U sredu se u većem delu Srbije očekuje oblačno vreme sa padavinama. Na planinama istočne Srbije padavine će biti u vidu snega, sa mogućnošću formiranja snežnog pokrivača.

Kratkotrajni prestanak padavina predviđa se pre podne u jugozapadnim krajevima, a od sredine dana i u većini drugih predela.

Ipak, krajem dana i tokom noći ponovo se očekuju nove padavine, sneg u brdsko-planinskim predelima, dok će niži predeli biti pogođeni kišom.

U četvrtak se očekuju padavine, pretežno u vidu snega, sa formiranjem i povećanjem snežnog pokrivača. U nižim predelima, naročito na severu Srbije, padavine će biti u vidu kiše.

Od petka se prognozira stabilno i suvo vreme, uz pojavu slabih i umerenih jutarnjih mrazeva, kao i magle u nižim predelima.

Visina snežnog pokrivača u petak

Prema modelima Ivana Ristića, visina snežnog pokrivača u petak, i to najpre u Negotinskoj krajini dostignuće oko 40 cm, dok će nešto manje visine zahvatiti delove centralne Srbije.

"U košavskom području u većini dana duvaće umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlјu povremeno olujni, jugoistočni vetar koji će od petka biti u slablјenju", ističe RHMZ.

Vreme oko Nove godine

Ivan Ristić, oslanjajući se na ECMWF srednjoročne modele, prognozirao je oko Nove Godine i početkom januara hladno vreme.

"Ujutru mraz a dnevna temperatura oko nule ili malo iznad, povremeno će padati i sneg na šta ukazuje raspodela pritiska, geopotencijala i padavina. Otopljenje se u januaru ne vidi tako da su velike šanse da imamo prosečne temperaturu u januaru ispod normale. Ukoliko se formira snežni pokrivač očekuju se i ledeni dani, tada temperaturu tokom celog dana ne prelazi 0 stepeni Celzijusa", naveo je Ristić.

Sneg stiže i u Hrvatsku

Dok ni ove godine u Dalmaciji za katolički Božić neće biti snega, neki delovi Hrvatske će se zabeleti. Najnovije vremenske prognoze pokazuju da na Balkan stiže "zimska invazija", koja donosi pad temperature i sneg, zbog čega će meteoalarmi biti upaljeni.

Neki delovi Hrvatske zabeleće se tokom katoličkog Božića. Već u ranim jutarnjim satima, prvi božićni centimetri snega zabeleće Gorski kotar, delove Like, zapada i severozapada zemlje, a naročito više predele, kao na primer Medvednicu.