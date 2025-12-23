Slušaj vest

Zimski raspust za učenike osnovnih i srednjih škola u AP Vojvodini počinje sutra i traje do 9. januara 2026. godine, dok za ostale učenike raspust počinje 31. decembra 2025. godine, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

- Prema školskom kalendaru 2025/26. prvo polugodište u AP Vojvodini se završava 23. decembra 2025. godine, a drugo počinje 12. januara 2026. godine. Za učenike u ostatku Srbije zimski raspust počinje u sredu, 31. decembra 2025. godine, a završava se u petak, 16. januara 2026. godine. Drugo polugodište počinje u ponedeljak, 19. januara 2026. godine - naveli su u Ministarstvu i dodali da prema Kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2025/2026. godinu u toku školske godine učenici imaju jesenji, zimski, Sretenjski, prolećni i letnji raspust.

Prazna učionica
Prazna učionica sa rančevima na klupama
uc.jpg
Prazna učionica sa rančevima na klupama