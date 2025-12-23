Slušaj vest

Ministarstvo prosvete, u cilju što većeg obuhvata samofinansirajućih studenatakoji imaju pravo na povraćaj 50 odsto plaćene školarine po osnovu prvi put upisanih predmeta za školsku 2024/2025. godinu produžilo je rok i omogućilo isplatu 30. decembra 2025. godine.

Kako je ranije bilo predviđeno, poslednja isplata za povraćaj 50 odsto školarine u ovoj godini trebalo je da bude u petak, 26. decembra 2025. godine, saopštili su iz resornog ministarstva.

- Ministarstvo prosvete donelo je odluku da se na spisak samofinansirajućih studenata koji imaju pravo na povraćaj školarine dodaju i studenti kojima je u školskoj 2024/2025. godini iz nekog razloga prestao status studenta, kako bi i oni ostvarili pravo na povraćaj 50 odsto plaćene školarine za prvi put upisane predmete u toj godini. Status studenta može prestati iz različitih razloga, na primer kada se student ispiše, kada pređe na drugu ustanovu, kada ga izbace sa visokoškolse ustanove...

Poslednja isplata je 26. decembra Foto: Shutterstock

Predstavnici Ministarstva prosvete, zbog uočenih grešaka u tabelama koje dostavljaju visokoškolske ustanove kroz Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP), a u vezi sa isplatom polovine školarine samofinasirajućim studentima održali su sastanak sa predstavnicima svih visokoškolskih ustanova u cilju razjašnjenja svih dilema i otklanjanja uočenih grešaka.

Skoro 50.000 studenata dobilo novac