Produžen rok za isplatu školarine: Ovaj datum studenti treba da upamte, oglasilo se Ministarstvo prosvete
Ministarstvo prosvete, u cilju što većeg obuhvata samofinansirajućih studenatakoji imaju pravo na povraćaj 50 odsto plaćene školarine po osnovu prvi put upisanih predmeta za školsku 2024/2025. godinu produžilo je rok i omogućilo isplatu 30. decembra 2025. godine.
Kako je ranije bilo predviđeno, poslednja isplata za povraćaj 50 odsto školarine u ovoj godini trebalo je da bude u petak, 26. decembra 2025. godine, saopštili su iz resornog ministarstva.
- Ministarstvo prosvete donelo je odluku da se na spisak samofinansirajućih studenata koji imaju pravo na povraćaj školarine dodaju i studenti kojima je u školskoj 2024/2025. godini iz nekog razloga prestao status studenta, kako bi i oni ostvarili pravo na povraćaj 50 odsto plaćene školarine za prvi put upisane predmete u toj godini. Status studenta može prestati iz različitih razloga, na primer kada se student ispiše, kada pređe na drugu ustanovu, kada ga izbace sa visokoškolse ustanove...
Predstavnici Ministarstva prosvete, zbog uočenih grešaka u tabelama koje dostavljaju visokoškolske ustanove kroz Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP), a u vezi sa isplatom polovine školarine samofinasirajućim studentima održali su sastanak sa predstavnicima svih visokoškolskih ustanova u cilju razjašnjenja svih dilema i otklanjanja uočenih grešaka.
Skoro 50.000 studenata dobilo novac
- Upravo zbog toga, Ministarstvo prosvete je produžilo rok visokoškolskim ustanovama da do petka 26. decembra 2025. godine unesu dodatne podatake u JISP o samofinansirajućim studentima. Do sada je 49.911 samofinansirajućih studenata dobilo sredstva na ime povraćaja 50 odsto plaćene školarine za školsku 2024/2025.godinu. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju predviđa da studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika, ako su državljani Republike Srbije, ostvaruju pravo na pokriće 50 odsto svojih troškova po osnovu referentne školarine koju su platili u tekućoj školskoj godini, da pravo na pokriće troškova student ostvaruje po osnovu ukupnog iznosa plaćene školarine, za svaku godinu studija koju je student prvi put upisao, odnosno za sve predmete koje je student prvi put upisao, kao i da pravo na pokriće troškova student može ostvariti samo za jedan studijski program na istom stepenu studija.