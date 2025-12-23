Slušaj vest

Već od 1. januara 2026. godine kroz sistem eBolovanje biće omogućeno izdavanje elektronskih doznaka, čime se ukida papirna dokumentacija i uvodi digitalna razmena podataka između zdravstvenih ustanova, poslodavaca i RFZO.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu podseća na Fejsbuk profilu da će za manje od dve nedelje biti pokrenuta nova usluga - eBolovanje – Poslodavac!

- Kako bi se blagovremeno pripremili za zakonsku obavezu korišćenja usluge elektronske uprave "eBolovanje – Poslodavac", molimo Vas da do 1. januara 2026. godine izvršite registraciju na Portalu eUprava i zaposlenima dodelite ulogu "Rad u sistemu eBolovanje – Poslodavac" - navodi se.

Ne propustiteInfoBizOVE STVARI NI U LUDILU NE RADITE DOK STE NA BOLOVANJU! Nema kome se nije obilo o glavu kad je pokušao, svi lako padnu na istu stvar
stockphotoportraitofayoungwomansneezingintotissuesickwomanfluwomancaughtcoldyoungwoman1353147494.jpg

Svi korisnici Portala eUprava koji će koristiti uslugu "eBolovanje – Poslodavac" moraju imati registrovan nalog na Portalu eUprava i njemu pristupati putem aplikacije ConsentID ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

- Od 1. januara poslodavcima će biti omogućeno da se prijave na sistem eBolovanje – Poslodavac, kreiraju profil poslodavca i krenu sa korišćenjem softverskog rešenja. Uvođenjem ovog sistema ukida se papirna dokumentacija, pojednostavljuju administrativni procesi i obezbeđuje efikasnije, moderno i transparentno vođenje postupka bolovanja - dodaje se.

Ne propustiteInfoBizViše nećemo potvrde o bolovanju slati po drugima u firmu: Od Nove godine sve će biti prostije kad se razbolimo
stetoskop
InfoBizNOVI SISTEM DOSTAVLJANJA DOZNAKA ZA BOLOVANJE! Velike promene za sve koji su ih koristili, ovo su detaljni koraci
doktor meri krvni pritisak pacijentu
InfoBizNE MORATE VIŠE DA JURITE PAPIRE I DOZNAKE! Evo kako možete sve da rešite u par klikova iz fotelje
anksioznost-lekarski-pregled-profimedia0747450083.jpg

KADA SE OČEKUJE DA E-BOLOVANJE ZAŽIVI U CELOJ SRBIJI? Ministarstvo zdravlja izuzetno zadovoljno početnim rezultatima, a ovako funkcioniše ako dođe do problema Izvor: Kurir televizija