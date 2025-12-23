Slušaj vest

Već od 1. januara 2026. godine kroz sistem eBolovanje biće omogućeno izdavanje elektronskih doznaka, čime se ukida papirna dokumentacija i uvodi digitalna razmena podataka između zdravstvenih ustanova, poslodavaca i RFZO.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu podseća na Fejsbuk profilu da će za manje od dve nedelje biti pokrenuta nova usluga - eBolovanje – Poslodavac!

- Kako bi se blagovremeno pripremili za zakonsku obavezu korišćenja usluge elektronske uprave "eBolovanje – Poslodavac", molimo Vas da do 1. januara 2026. godine izvršite registraciju na Portalu eUprava i zaposlenima dodelite ulogu "Rad u sistemu eBolovanje – Poslodavac" - navodi se.

Svi korisnici Portala eUprava koji će koristiti uslugu "eBolovanje – Poslodavac" moraju imati registrovan nalog na Portalu eUprava i njemu pristupati putem aplikacije ConsentID ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

- Od 1. januara poslodavcima će biti omogućeno da se prijave na sistem eBolovanje – Poslodavac, kreiraju profil poslodavca i krenu sa korišćenjem softverskog rešenja. Uvođenjem ovog sistema ukida se papirna dokumentacija, pojednostavljuju administrativni procesi i obezbeđuje efikasnije, moderno i transparentno vođenje postupka bolovanja - dodaje se.