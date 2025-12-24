Živana je zbog ljubavi ušla u rat, pa postala jedan od najhrabrijih srpskih boraca: Milan je nije prepoznao, dok nije video suze na licu mladog četnika!
Živana Milošević je devojka iz Pocerine koja je iz ljubavi ušla u rat, a postala jedan od najhrabrijih srpskih boraca!
Učestvovala je u Balkanskim ratovima i u Prvom svetskom ratu i odlikovana je Medaljom za hrabrost "Miloš Obilić", jednim od najznačajnijih vojnih priznanja tog perioda.
Rođena je 1888. godine u selu Varna, u Pocerini.
- Kao mala bila je krhka i bolešljiva. Odrastala je u tišini sela. Sa 14 godina odlazi u Beograd u školu i tamo upoznaje gardistu Milana Terzića - navodi se na Fejsbuk stranici Tragom istorije
Rađa se stidljiva, čista ljubav. Milan odlazi u četnike. Bez pozdrava i bez reči. Živana ima samo 18 godina kada donosi odluku, koja će je pretvoriti u legendu. Prijavljuje se četnicima da ga pronađe.
- "Da ratujem i služim otadžbini", govori bez straha. Vojvoda Skopljanče je ispituje, obučava i ona postaje četnik. Kratko ošišana sa karabinom i redenicima. Prva u opasnim upadima u neprijateljska dvorišta.
A onda na Šar planini dolazi najemotivniji trenutak.
- Milan je ne prepoznaje, dok ne ugleda suze na licu mladog četnika. Zagrljaj. Suze. Tišina. Zakletva da će se venčati kada rat stane. I venčali su se.
U balkanskim ratovima Živana je bolničar.
U Prvom svetskom ratu ona je ratnik.
- Na Drini kaže pukovniku: "Želim da poginem na bojnom polju. Borbenija sam od mnogih". I dokazala je to. Dokazala je na Kurjačici, Ceru, Mačkom Kamenu, Rudniku, Koti 1212 kod Bitolja. Dobila je orden Miloša Obilića, čin narednika i ranu u stomaku. Ali posle lečenja, traže da se vrati na front. "Sa puškom sam izašla iz Srbije, sa puškom hoću da se vratim", rekla je. I vratila se. Među prvima ulazi u oslobođeni Beograd.
Živana je posle rata živela tiho, ali poštovana kao heroina. Žena koja je u rat ušla zbog ljubavi, a ostala iz čiste hrabrosti.
Živana Milošević ostaje primer hrabrosti - žene koja je u presudnim trenucima istorije izabrala da bude učesnik, a ne posmatrač, i koja je svojom ulogom pomerila granice onoga što se u njenom vremenu smatralo mogućim.