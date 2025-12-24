Slušaj vest

Živana Milošević je devojka iz Pocerine koja je iz ljubavi ušla u rat, a postala jedan od najhrabrijih srpskih boraca!

Učestvovala je u Balkanskim ratovima i u Prvom svetskom ratu i odlikovana je Medaljom za hrabrost "Miloš Obilić", jednim od najznačajnijih vojnih priznanja tog perioda.

Živana Milošević
Živana je rođena 1888. u selu Varna, u Pocerini. Foto: Fejsbuk Printscreen/Tragom istorije

 Rođena je 1888. godine u selu Varna, u Pocerini.

- Kao mala bila je krhka i bolešljiva. Odrastala je u tišini sela. Sa 14 godina odlazi u Beograd u školu i tamo upoznaje gardistu Milana Terzića - navodi se na Fejsbuk stranici Tragom istorije

Rađa se stidljiva, čista ljubav. Milan odlazi u četnike. Bez pozdrava i bez reči. Živana ima samo 18 godina kada donosi odluku, koja će je pretvoriti u legendu. Prijavljuje se četnicima da ga pronađe.

 - "Da ratujem i služim otadžbini", govori bez straha. Vojvoda Skopljanče je ispituje, obučava i ona postaje četnik. Kratko ošišana sa karabinom i redenicima. Prva u opasnim upadima u neprijateljska dvorišta.

A onda na Šar planini dolazi najemotivniji trenutak.

Zivana1.png
Milan u prvom trenutku nije prepoznao Živanu. Foto: Fejsbuk Printscreen/Tragom istorije

- Milan je ne prepoznaje, dok ne ugleda suze na licu mladog četnika. Zagrljaj. Suze. Tišina. Zakletva da će se venčati kada rat stane. I venčali su se.

U balkanskim ratovima Živana je bolničar. 

Prvi Balkanski rat.jpg
Prvi balkanski rat Foto: printscreen/youtube/Ozbiljne Teme

U Prvom svetskom ratu ona je ratnik.

- Na Drini kaže pukovniku: "Želim da poginem na bojnom polju. Borbenija sam od mnogih". I dokazala je to. Dokazala je na Kurjačici, Ceru, Mačkom Kamenu, Rudniku, Koti 1212 kod Bitolja. Dobila je orden Miloša Obilića, čin narednika i ranu u stomaku. Ali posle lečenja, traže da se vrati na front. "Sa puškom sam izašla iz Srbije, sa puškom hoću da se vratim", rekla je. I vratila se. Među prvima ulazi u oslobođeni Beograd.

Srpska vojska u Knez Mihailovoj 1918
Srpska vojska u Knez Mihailovoj 1918. Foto: Kaldrma

Živana je posle rata živela tiho, ali poštovana kao heroina. Žena koja je u rat ušla zbog ljubavi, a ostala iz čiste hrabrosti.

Živana Milošević ostaje primer hrabrosti - žene koja je u presudnim trenucima istorije izabrala da bude učesnik, a ne posmatrač, i koja je svojom ulogom pomerila granice onoga što se u njenom vremenu smatralo mogućim.

