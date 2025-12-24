Slušaj vest

Mnogi se pitaju da li je pušenje greh. Pravoslavna crkva ne svrstava cigarete među stroge grehe, ali upozorava na štetnost po zdravlje i podseća vernike da briga o telu znači i brigu o životu i bližnjima.

Na pitanje da li je pušenje greh, odgovor je dao teolog Aleksandar Đurđević.

- Apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima kaže: "Sve mi je dozvoljeno, ali sve ne koristim. Sve mi je dozvoljeno, ali ne dam da išta ovlada mnome." U pravoslavnoj crkvi pušenje cigareta se ne smatra grehom, kao što su, na primer, ubistvo, preljuba, krađa ili laž - naveo je on.

Međutim, crkva gleda na pušenje kao na čin koji je štetan po zdravlje, te time stoji u suprotnosti sa brigom o telu koje se smatra hramom duha svetoga.

- U tom smislu pušenje može biti smatrano neodgovornim upravljanjem darom života. Iako pušenje nije strogo zabranjeno, vernicima se preporučuje da izbegavaju pušenje zarad svog zdravlja i zdravlja svojih bližnjih. Svi znamo da pušenje ne utiče samo na osobu koja konzumira cigarete, već i na one osobe koje se nađu u društvu pušača, nas pasivne pušače - rekao je veoručitelj i dodao:

- Ljubav prema bližnjem podrazumeva i brigu o zdravlju bližnjeg. Čak i na kutiji cigareta piše pušenje ubija, razmislite o tome. Ali bez obzira na sve to, zaključak je poznat. Oni koji puše, neka ne osuđuju one koji ne puše. I obrnuto, volite se.