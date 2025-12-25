Slušaj vest

Poslednjih dana domovi zdravlja širom zemlje prepuni su najmlađih pacijenata. Svi kijaju, svi kašlju i svi imaju temperaturu. Roditelji se najčešće javljaju zbog simptoma respiratornih infekcija, ali i stomačnih tegoba.

U poslednje dve do tri nedelje, čekaonice doma zdravlja pune su dece sa simptomima virusnih infekcija. Najčešće su u pitanju oboljenja gornjih disajnih puteva, ali se beleži i manji broj stomačnih virusnih infekcija. Pedijatri ističu da je ovakav porast sezonski očekivan, ali da su se virusi ove godine pojavili nešto ranije.

Jelena Trkulja Foto: Kurir Televizija

- Razvoju virusa pogoduju temperaturne razlike u toku dana, tako da je povećano razmnožavanje virusa, sem toga, deca nam borave uglavnom u zatvorenim prostorima u kolektivima, gde je prenos virusnih infekcija pojačan. Ono što je možda drugačije ove godine jeste da jetaj virus malo poranio, pa se možda desilo da se javio jednu ili dve nedelje ranije i da je možda veći proces zaražavanja, odnosno veći procenat zaražavanja među decom - kaže Jelena Trkulja pedijatar.

Simptomi virusa

Simptomi se najčešće javljaju naglo, a povišena telesna temperatura često je visoka i teško se obara u prvim danima bolesti.

- Uglavnom počne kao neki kataralni stadijum. To je, recimo, suzenje iz nosa, uglavnom bistra sekrecija, gde kasnije može da se javi i gust sekret u nosu. To je uglavnom praćeno kašljem, koji može da bude suv, nadražajan, iscrpljujući kašalj i vremenom, u toku bolesti, može da postane produktivan. U većini slučajeva je praćeno povišenom telesnom temperaturom, koja u prva dva dana bude izuzetno visoka i teško se obara, odnosno slabo reaguje na primenu antipiretika. Od ostalih simptoma koji su zastupljeni jeste glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, malaksalost i gubitak apetita - kaže Trkulja.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Pravilna nega i terapija

Ipak, dobra vest je da većina virusnih infekcija kod dece prolazi bez komplikacija, uz pravilnu negu i simptomatsku terapiju.

- Nega podrazumeva, uglavnom, mirovanje deteta, dobru hidrataciju deteta, što podrazumeva pojačan unos tečnosti, bilo sokova, sveže ceđenih, zatim čajeva, kompota i vode. Zatim primenu vitaminske terapije, koja podrazumeva vitamine iz prirodnih izvora, a mogu da budu zastupljeni i suplementi, kao i obaranje povišene telesne temperature - kaže Trkulja i dodaje:

- Ono na šta bih htela da skrenem pažnju roditeljima jeste da, u slučaju da se desi da temperatura malo duže traje, više od dva do tri dana, opšte stanje deteta bude lošije, dete je malaksalo, klonulo, prisutan je gubitak apetita, kašalj se intenzivirao, neophodno je da se jave pedijatru, koji će na osnovu kliničke slike, kliničkog nalaza ili uz pomoć laboratorijskih analiza postaviti diferencijalnu dijagnozu i eventualno dodati još nešto u terapiju, ukoliko je to potrebno.

Pedijatri apeluju na roditelje da na vreme reaguju i da decu sa simptomima bolesti odmah povuku iz kolektiva.

DOMOVI ZDRAVLJA PREPUNI, DECA SE ŽALE NA ISTE SIMPTOME, A PRENOSE SE I NA STARIJE! Pedijatri apeluju da se hitno javite ukoliko primetite sledeće promene Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs