Humanitarac Marko Nikolić iz Vranja pre nekoliko dana otputovao je u Argentinu gde će 26. decembra početi njegova najveća i najvažnija misija!

On će se, za živote malog Pavla, Ognjena i Vuka, popeti na planinu Akonkagva, trčati kroz pustinju Atakama, pa potom preko zaleđenog Bajkalskog jezera i na kraju čak 60 kilometara vući automobil!

Ovaj projekat je nazvan "Srcem za tri života", a Marko će na ovaj način pokušati da animira ljude da uplate sredstva za pomoć mališana koji se od rođenja bore sa ozbiljnim bolestima.

Etapa 1: Akonkagva 6.962 metra

Akonkagva se ne osvaja tehnikom već strpljenjem. Foto: Privatna Arhiva

- Najviša planina Južne i Zapadne hemisfere. Planina koja se ne osvaja tehnikom, već glavom, strpljenjem i karakterom. Ne idem klasičnom rutom. Idem rutom 360 stepeni. To znači da ulazim sa jedne strane planine, obilazim je gotovo u punom krugu, penjem se kroz dolinu Vacas i bazni kamp Plaza Argentina, a silazim drugom stranom - kroz Plaza de Mulas i Horcones. Ruta 360 stepeni je duža, teža i zahtevnija. Nema prečica. Nema lakog puta. Samo visina, vetar, hladnoća i dani borbe. Ovo nije samo uspon na vrh. Ovo je susret sa planinom - sa svih strana - objašnjava Marko.

Etapa 2: Atakama

U Atakami će izazov biti vrućina i žeđ. Foto: Privatna Arhiva

- Jedna od najsuvljih pustinja na svetu. Mesto gde nema greške, nema hlada i nema milosti. 500 kilometara trčanja. Dan za danom. Sunce, so, vetar i tišina koja lomi. Ovde se ne boriš protiv terena. Boriš se protiv žeđi, iscrpljenosti i glave koja pita: "Zašto?". Ovo je druga etapa. Nakon planine - pustinja. Nakon visine - vatra. Nema stajanja. Jer cilj je veći od umora - navodi ovaj humanitarac.

Foto: Privatna Arhiva

Etapa 3: Bajkalsko jezero

- Najdublje jezero na svetu. Zimi - more leda, 500 kilometara trčanja po zaleđenoj vodi. Ispod tebe - led. Ispod leda - dubina. Minus, vetar koji seče lice i tišina koja oglušuje. Ovde se ne trči zbog brzine. Ovde se trči zbog izdržljivosti. Svaki korak je test poverenja u led. Svaki dan - borba sa hladnoćom, strahom i samim sobom. Ovo je treća etapa. Nakon vatre pustinje - led Sibira.

Marko će trčati i 500 km po zaleđenoj vodi. Foto: Privatna Arhiva

Etapa 4: Vučenje automobila 60 km

- Poslednja etapa. Bez planina. Bez pustinja. Bez leda. Samo asfalt. Težina. Bol. 60 kilometara vučem auto sopstvenim telom. Korak po korak. Metar po metar. Ne da bih dokazao snagu. Već da pokažem koliko daleko može da ide čovek kada se bori za tuđi život. Ovo je kraj poduhvata. Ali ne i kraj borbe - naveo je Marko.

Ovi mališani čekaju našu pomoć. Foto: Fejsbuk Printscreen

Za ovu decu se Marko bori Pavle Stojanović

Pavle hje rođen tri meseca ranije. Foto: Humanitarna fondacija Pokreni život

Pavle Stojanović rođen je 3. juna 2024. godine tri meseca ranije zbog oticanja plodove vode u visokorizičnoj trudnoći. Nakon detaljnih pregleda i dijagnostike, postavljene su dijagnoze: konvulzije, epilepsija, moždano krvarenje četvrtog stepena, hronični hidrocefalus, hemipareza i cerebralna paraliza.

Dosadašnje lečenje uključuje hospitalizaciju nakon rođenja, neurološke kontrole, fizikalne terapije, operaciju VP šanta, rehabilitaciju sa ciljem poboljšanja motorike i smanjenja statičnosti kao i redovne kontrole kod oftamologa i strabologa zbog strabizma i dalekovidosti.

Sredstva su potrebna za nastavak intenzivne fizikalne terapije, specijalizovane rehabilitacione centre i klinike, redovne neurološke i oftalmološke kontrole. Planirani su svi potrebni tretmani, pomagala, intervencije, lekovi, suplementi i danje lečenje.

Pavlovo sutra je u našim rukama!



Ognjen Vučić

Ogiju je nedostatak kiseonika ostavio trajne posledice. Foto: Humanitarna fondacija Pokreni život

Ognjen Vučić rođen je 03.07.2022. godine. Došao je na svet iz druge uredne i pažljivo praćene blizanačke trudnoće, koja je završena hitnim carskim rezom u 31-oj nedelji.

Težak svega 2.200 gr svoj mali život počinje na neonatalogiji u Višegradskoj, gde je mesec dana hrabro vodio svoje prve bitke i gde mu je dijagnostikovana periventikularna leukomalacija kao posledica nedostatka kiseonika. Ogi je iz te borbe izašao kao mali pobednik, ali njegov brat blizanac nažalost nije.

Nedostatak kiseonika ostavio je trajne posledice - Ognjen ima cerebralnu paralizu, CVI i višestruke razvojne smetnje. Ogi ne govori, ne hoda, ali je uprkos svemu dete ogromne radosti koje voli duge šetnje, društvo dece, golicanje, a posebnu ljubav gaji prema starijem bratu.

Porodica je od rođenja Ogijevo lečenje finansirala sama, ali usled velikih troškova više nisu u mogućnosti da nastave bez podrške. Novčana sredstva su Ogiju potrebna za svakodnevne tretmane defektologa, logopeda, tiflologa, fizioterapeuta, banjsku rehabilitaciju, BDA tretmane, hipoterapije, kao i specijalizovane tretmane u inostranstvu koji bi mu pružili novu šansu za razvoj veće samostalnosti. Sredstva su potrebna i za operaciju fibrotomije po Ulzibat metodi kao i operaciju strabizma, ortopedska pomogala, putne troškove i troškove smeštaja tokom lečenja.

Za Ognjenov napredak!



Vuk Jelenković

Vuk boluje od retke bolesti za koju lek ne postoji, Foto: Humanitarna fondacija Pokreni život

Vuk je rođen 19.06.2025. godine kao terminska beba iz uredne trudnoće. U devetom mesecu se pojavljuje višak plodove vode. Porođaj je krenuo prirodno, ali se završio hitnim carskim rezom. Na rođenju Vuk nije odmah zaplakao i dobio je ocenu 6/10.

Zbog potrebe za kiseonikom, u drugom danu života prebačen je iz zdravstvenog centra Knjaževac za Niš, gde je bio smešten na intenzivnoj nezi na neonatologiji.

Tu kreće Vukova borba punih tri meseca. Zbog nepražnjenja svoje prve stolice i nadutosti u stomaku odrađena je biopsija creva gde se ispostavilo da Vuk ima Hirschsprugovu bolest debelog creva. Zbog zavisnosti od respiratora Vuku se nakon dva meseca ugrađuje trahealna kanila. Zbog udruženosti ispoljenih manifestacija Hirschsprunga i hipoventilacionog sindroma postavlja se sumnja na Haddadov sindrom, što se kasnije genetikom i potvrđuje.

Bolest je jako retka i za nju lek ne postoji, ali uz adekvatnu medicinsku negu može da mu se obezbedi normalan život.

Vuk je dete koje treba da bude pod konstantnom pratnjom bilo roditelja, bilo lekara. Redovne kontrole i nadzor pnumologa radi aktuelne ventilacione podrške, praćenje rasta i napredovanja uz redovne kontrole dečijeg hirurga i gastroenterologa, periodične kontrole kardiologa, krvni pritisak, glikemija, praćenje psihomotoričkog razvoja i rani stimulacioni tretmani.