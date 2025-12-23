Slušaj vest

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije (Unija SPRS) uputila je zvaničan zahtev Vladi Republike Srbije za pokretanje državnog programa o posebnim uslovima izgradnje i dodele povoljnih (neprofitnih) stanova zaposlenima u sistemu obrazovanja i vaspitanja.

- Zaposleni u prosveti su jedan od glavnih stožera našeg društvenog razvoja, ali uprkos toj ovoj činjenici veliki broj prosvetnih radnika, posebno mlađih, nije u mogućnosti da reši osnovno egzistencijalno pitanje – stambeno pitanje. Država Srbija je u prethodnom periodu kroz posebne programe omogućila pripadnicima Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova kupovinu stanova pod povoljnim uslovima. Unija SPRS smatra da zaposleni u prosveti zaslužuju jednak institucionalni tretman. Rešavanje stambenog pitanja prosvetnih radnika je pitanje od javnog interesa i očuvanja obrazovnog sistema - navodi se u saopštenju SPRS-a i dodaje:

Obavezni zdravstveni pregledi

Unija prosvetara traži uvođenje preventivnih pregleda Foto: Shutterstock

- Unija SPRS upućuje zvaničan zahtev Ministarstvu prosvete za uvođenje obaveznih preventivnih godišnjih zdravstvenih pregleda zaposlenima u sistemu obrazovanja. Na osnovu zvaničnih podataka iz izveštaja Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS), analizama javnog sektora i internim uvidima sindikalnih organizacija, zaključujemo da zaposleni u obrazovanju imaju osetno veći broj dana bolovanja u odnosu na prosek zaposlenih u Republici Srbiji, da veliki udeo čine hronična oboljenja, kao i da visok procenat bolovanja, dovodi do: nemogućnosti kontinuirane nastave, povećanih troškova zamena i preopterećenja preostalih zaposlenih.