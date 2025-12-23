Slušaj vest

Mutirani virus gripa ove godine je stigao ranije nego prethodne, munjevito se širi među decom, porodicama i kolektivima, a pik zaražavanja očekuje se za novogodišnje i božićne praznike, upozoravaju lekari.

Zbog takozvanog supergripa, stanje u mnogim domovima zdravlja je alarmantno, dok iz nedelje u nedelju beležimo porast broja obolelih. Dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, kaže za Kurir da se pik zaražavanja očekuje između 1. i 14. januara.

- Od 8. do 14. decembra registrovano je 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu, s porastom od 36,3 odsto u poređenju s prethodnom nedeljom i čak 75,6 odsto sa istim periodom prošle godine. Karakteristike supergripa su takve da se izuzetno brzo širi, mutirao je od avgusta čak šest puta i njegovi simptomi su znatno intenzivniji od običnog gripa - kaže dr Obradović i ističe da je posebno primetan jak bol u mišićima i zglobovima:

dr Biserka Obradović/žena s gripom leži u krevetu, drži se za glavu i gleda u toplomer
Dr Biserka o virusu gripa u Srbiji Foto: Shutterstock, Privatna arhiva

- Čovek se oseća kao da ga je voz pregazio. Od simptoma se javljaju visoka temperatura, koja ide do 40, groznica, glavobolja, malaksalost, pojačana sekrecija iz nosa. Najbolja preventiva je i dalje vakcinacija, s tim što i vakcinisane osobe mogu imati slabije simptome supergripa. Oni koji nisu treba da se vakcinišu, ali da se pripaze dve nedelje, koliko je potrebno stvoriti imunitet.

Kako se zaštititi

Doktorka savetuje izbegavanje kontakta sa obolelima.

- Važno je redovno prati ruke, ne dodirivati nos i usta prljavim rukama, redovno provetravati prostorije, spavati od šest do osam sati, unositi vitamine uz odgovarajuću fizičku aktivnost, smanjiti unos cigareta i kofeina i širiti pozitivnu energiju.
Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije ''Dr Milan Jovanović Batut'' Verica Jovanović kazala je da ulazimo sve intenzivnije u dane zaražavanja.

Prof. dr Verica Jovanović
Prof. dr Verica Jovanović o gripu Foto: Dragana Udovičić, Shutterstock

- U Srbiji je virus gripa dokazan, kao i svuda u Evropi, i to četiri nedelje ranije nego prethodne sezone. Ove godine je došlo i do iznenadnog pojavljivanja i prisustva nešto učestalijeg virusa tipa A, i upravo su male modifikacije tog virusa izazvale malo paniku među stanovništvom, ali radi se o redovnim promenama, jer virusu gripa se genom u kontinuitetu menja - objasnila je prof. dr Jovanović i precizirala:

Izbegavajte ljubljenje

- Ako dođe do nekih malih promena u genetskom sastavu virusa, one ne utiču na masovno zaražavanje, ali treba biti obazriv zato što je virus gripa jedan od najpoznatijih virusa s najbržim promenama, koje mogu dovesti do tih mutacija, i vrlo brzo se širi. Treba izbegavati ljubljenje i grljenje u nadolazećim danima i to može biti jedna mera koja može da zaštiti sve nas od prenosa i zaražavanja.

Devojka sa šalom oko vrata briše nos maramicom i drži u levoj ruci toplomer
Kod novog soja izraženiji simptomi Foto: Shutterstock

Simptomi gripa

  • temperatura do 40
  • kijavica
  • curenje iz nosa
  • kašalj
  • malaksalost
  • groznica
  • jak bol u mišićima i zglobovima
Ne propustiteDruštvo"Temperatura divljačka, grlo i pluća se raspadaju" Ljudi završavaju u bolnici zbog "mutant" virusa, ne pamte da su nekad ovako bili bolesni, ovo su simptomi
Pacijenti u čekaonici doma zdravlja
DruštvoCrveni alarm zbog supergripa: Virus mutirao 7 puta, deca se onesvešćuju, bolnice zabranjuju posete! Žarište u ovom gradu
Ljudi u bolnici sa simptomima gripa i žena sa toplomerom
Saveti stručnjakaKako prepoznati super grip koji se širi Srbijom? Doktorka otkriva zašto mnogi imaju utisak da im se bolest vraća
dr Biserka Obradović/žena s gripom leži u krevetu, drži se za glavu i gleda u toplomer
Društvo"Super grip" hara Srbijom! Krenuo ranije i mnogo je zarazniji: Za širenje virusa "najzaslužnija" deca! Oglasio se Batut, SZO u izveštaju pomenula Srbiju
Devojčica leži na krevetu, a majka joj stavlja oblogu na čelo zbog povišene temperature