Slušaj vest

Mutirani virus gripa ove godine je stigao ranije nego prethodne, munjevito se širi među decom, porodicama i kolektivima, a pik zaražavanja očekuje se za novogodišnje i božićne praznike, upozoravaju lekari.

Zbog takozvanog supergripa, stanje u mnogim domovima zdravlja je alarmantno, dok iz nedelje u nedelju beležimo porast broja obolelih. Dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, kaže za Kurir da se pik zaražavanja očekuje između 1. i 14. januara.

- Od 8. do 14. decembra registrovano je 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu, s porastom od 36,3 odsto u poređenju s prethodnom nedeljom i čak 75,6 odsto sa istim periodom prošle godine. Karakteristike supergripa su takve da se izuzetno brzo širi, mutirao je od avgusta čak šest puta i njegovi simptomi su znatno intenzivniji od običnog gripa - kaže dr Obradović i ističe da je posebno primetan jak bol u mišićima i zglobovima:

Dr Biserka o virusu gripa u Srbiji Foto: Shutterstock, Privatna arhiva

- Čovek se oseća kao da ga je voz pregazio. Od simptoma se javljaju visoka temperatura, koja ide do 40, groznica, glavobolja, malaksalost, pojačana sekrecija iz nosa. Najbolja preventiva je i dalje vakcinacija, s tim što i vakcinisane osobe mogu imati slabije simptome supergripa. Oni koji nisu treba da se vakcinišu, ali da se pripaze dve nedelje, koliko je potrebno stvoriti imunitet.

Kako se zaštititi

Doktorka savetuje izbegavanje kontakta sa obolelima.

- Važno je redovno prati ruke, ne dodirivati nos i usta prljavim rukama, redovno provetravati prostorije, spavati od šest do osam sati, unositi vitamine uz odgovarajuću fizičku aktivnost, smanjiti unos cigareta i kofeina i širiti pozitivnu energiju.

Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije ''Dr Milan Jovanović Batut'' Verica Jovanović kazala je da ulazimo sve intenzivnije u dane zaražavanja.

Prof. dr Verica Jovanović o gripu Foto: Dragana Udovičić, Shutterstock

- U Srbiji je virus gripa dokazan, kao i svuda u Evropi, i to četiri nedelje ranije nego prethodne sezone. Ove godine je došlo i do iznenadnog pojavljivanja i prisustva nešto učestalijeg virusa tipa A, i upravo su male modifikacije tog virusa izazvale malo paniku među stanovništvom, ali radi se o redovnim promenama, jer virusu gripa se genom u kontinuitetu menja - objasnila je prof. dr Jovanović i precizirala:

Izbegavajte ljubljenje

- Ako dođe do nekih malih promena u genetskom sastavu virusa, one ne utiču na masovno zaražavanje, ali treba biti obazriv zato što je virus gripa jedan od najpoznatijih virusa s najbržim promenama, koje mogu dovesti do tih mutacija, i vrlo brzo se širi. Treba izbegavati ljubljenje i grljenje u nadolazećim danima i to može biti jedna mera koja može da zaštiti sve nas od prenosa i zaražavanja.

Kod novog soja izraženiji simptomi Foto: Shutterstock