Peđa prodaje kuću na Ceru! Novi prozori, kupatilo, letnjikovac - sve za 16.000€, a ljudi ga isprozivali: "Na šta ti ovo liči?! Poruši to što pre!" FOTO
Oglas koji je Peđa nedavno objavio na društvenim mrežama, nudeći vikendicu na obroncima planine Cer za svega 16.000 evra, pokazao je koliko se pogledi na život, dom i vrednosti danas razlikuju.
Dok su jedni u toj ponudi videli "sramotu", drugi su prepoznali upravo ono što savremeni čovek sve češće traži - mir, prostor i povratak prirodi.
"Na prodaju vikendica na obroncima Cera, desetak kilometara od Šapca u mestu Pocerski Metković. Ima pogled na planinu Cer, okolna sela i Šabac. Plac je 17 ari. Vikendica je renovirana - novi prozori, unutrašnja vrata, novo kupatilo i sanitarije, novi podovi i laminat, nov letnjikovac, nova pumpa u bunaru i hidrofor... Cena je 16.000 evra. Struja je isključena ali ja plaćam nov priključak", navodi Peđa u oglasu koji je objavio na Fejsbuk stranici "Jeftine nekretnine Srbija".
Međutim, umesto klasičnih pitanja o kvadraturi i rokovima, oglas je izazvao lavinu komentara koji su ogolili stavove društva prema seoskom životu.
"Možda i nađete neku budalu, danas ih ima puno", napisao je Duško sugerišući da kuća nije u najboljem stanju.
Savo je bio još oštriji:
- Na šta ovo liči, majko moja, poruši to što pre, ne sramoti se u 2025. godini.
Međutim, bilo je i drugačijih mišljenja.
Jasminka je u maloj kući videla potencijal i vrednost koju betonski kvadrati često nemaju:
- Meni je preslatka, onaj ko je kupi i postavi na primer stakleni zid na jednu stranu, sredi malo drvenariju, i baštu, imaće izuzetnu kućicu. Ja imam sličnu koju nameravam da sredim u skorije vreme. Normalan svet se vraća prirodi i ne pravi mauzoloje od betona već baš tako male i slatke kućice. Srećna prodaja! Ovo sa zemljom vredi mnogo više. Svako dobro!
Upravo u toj rečenici krije se suština rasprave. Dok deo ljudi i dalje meri vrednost doma visinom plafona i količinom betona, drugi sve češće biraju tišinu umesto buke, dvorište umesto parkinga i pogled na planinu umesto ulice.
Seoski život, nekada simbol odricanja, danas za mnoge postaje luksuz - čist vazduh, prostor, sporiji ritam i osećaj da je čovek ponovo gospodar svog vremena.
Peđin oglas tako je postao više od ponude za prodaju nekretnine. Postao je ogledalo društva u kojem se sudaraju dva sveta - onaj koji beži od sela i onaj koji mu se polako vraća. A kuća na obroncima Cera, bez obzira na komentare, ostaje tamo gde je oduvek bila - u prirodi, tišini i strpljenju da sačeka onoga kome takav život nije "sramota", već izbor.