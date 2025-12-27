Slušaj vest

Oglas koji je Peđa nedavno objavio na društvenim mrežama, nudeći vikendicu na obroncima planine Cer za svega 16.000 evra, pokazao je koliko se pogledi na život, dom i vrednosti danas razlikuju.

Dok su jedni u toj ponudi videli "sramotu", drugi su prepoznali upravo ono što savremeni čovek sve češće traži - mir, prostor i povratak prirodi.

Kuća ima pogled na planinu Cer. Foto: Fejsbuk Printscreen/Jeftine nekretnine Srbija

"Na prodaju vikendica na obroncima Cera, desetak kilometara od Šapca u mestu Pocerski Metković. Ima pogled na planinu Cer, okolna sela i Šabac. Plac je 17 ari. Vikendica je renovirana - novi prozori, unutrašnja vrata, novo kupatilo i sanitarije, novi podovi i laminat, nov letnjikovac, nova pumpa u bunaru i hidrofor... Cena je 16.000 evra. Struja je isključena ali ja plaćam nov priključak", navodi Peđa u oglasu koji je objavio na Fejsbuk stranici "Jeftine nekretnine Srbija".

Međutim, umesto klasičnih pitanja o kvadraturi i rokovima, oglas je izazvao lavinu komentara koji su ogolili stavove društva prema seoskom životu.

"Možda i nađete neku budalu, danas ih ima puno", napisao je Duško sugerišući da kuća nije u najboljem stanju.

Savo je bio još oštriji:

- Na šta ovo liči, majko moja, poruši to što pre, ne sramoti se u 2025. godini.

Međutim, bilo je i drugačijih mišljenja.

Jasminka je u maloj kući videla potencijal i vrednost koju betonski kvadrati često nemaju:

- Meni je preslatka, onaj ko je kupi i postavi na primer stakleni zid na jednu stranu, sredi malo drvenariju, i baštu, imaće izuzetnu kućicu. Ja imam sličnu koju nameravam da sredim u skorije vreme. Normalan svet se vraća prirodi i ne pravi mauzoloje od betona već baš tako male i slatke kućice. Srećna prodaja! Ovo sa zemljom vredi mnogo više. Svako dobro!

Upravo u toj rečenici krije se suština rasprave. Dok deo ljudi i dalje meri vrednost doma visinom plafona i količinom betona, drugi sve češće biraju tišinu umesto buke, dvorište umesto parkinga i pogled na planinu umesto ulice.

Seoski život, nekada simbol odricanja, danas za mnoge postaje luksuz - čist vazduh, prostor, sporiji ritam i osećaj da je čovek ponovo gospodar svog vremena.