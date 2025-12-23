Slušaj vest

Umesto prvih koraka za volanom, sate praktične obuke često zamenjuju pasivno sedenje, zbunjujuća uputstva i rizične situacije u saobraćaju, što kod kandidata za vozače otvara pitanje ko i kako kontroliše rad instruktora vožnje?

Polaznici auto-škola na društvenim mrežama često dele iskustva sa instruktorima vožnje, a ovog puta jedna devojka na Reditu napisala je da nakon šest dvočasa praktične obuke nije nijednom upalila automobil, ali je zato navodno doživela da instruktor u vožnji viče da doda gas i fizički preuzima volan u rizičnoj situaciji.

Njenu objavu koja je izazvala lavinu reakcija i komentara prenosimo u celosti.

- Problem sa instruktorom vožnje. Kad sam krenula na praktičnu obuku prvi dvočas sam sedela u kolima na suvozačkom mestu sat ipo i većinu vremena slušala instruktorove dogodovštine na obukama - od toga kako mu je trudnica sa stomakom do zuba položila, devojka sa upalom pluća, dečko koji je imao nula negativnih na ispitu itd. I sve ukupno dve, tri rečenice šta mi je bitno za obuku. Evo, nakon šest dvočasa i dalje nisam nijednom upalila auto, ne znam kako se nameštaju retrovizori, ne znam kako se pale svetla jedino što znam je da namestim sedišta i da dajem žmigavac. Kome god da sam ispričala ovo nakon prvog časa (svi su išli u istu auto-školu u koju ja idem) svi su se začudili, svi mi kažu prvi čas im je sve pokazano gde, šta kako, šta se nalazi u haubi, išli napred nazad u prevodu osnove - napisala je devojka i dodala:

Najgore je tek usledilo

- Nisam tad ništa rekla jer sam mislila "Dobro pokazaće mi usput u toku vožnje", ali evo i dalje ništa. Dva dvočasa sam po gradu vozila i sve vreme mi je govorio "drži auto u traci", "je li ti vidiš dobro", itd... Gde na moje pitanje kako da znam da li sam u svojoj traci ili bežim desno levo dobijem odgovor pa ima neki orijentali po kojima se vodiš, ali ti treba sama da skotaš. Nakon tog časa pitam druga koji je u išao u istu školu samo kod instruktorke koja više ne radi, tu objasnio kako da budem sigurna u jednoj rečenici i sad dolazi pitanje da li ne zna da mi objasni ili neće, ali ajde ja i to prećutim... Dolazim na poslednji čas i tu nastaje jos veći problem gde sam ja skontala koliko je sati.

