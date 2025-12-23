Slušaj vest

U trenutku kada se Srbija suočava sa ozbiljnim unutrašnjim i spoljnim izazovima, državno rukovodstvo šalje poruku stabilnosti, kontinuiteta i odgovornosti sa naglaskom na energetsku sigurnost, rešavanje dugogodišnjih problema poput legalizacije više od 350.000 objekata i očuvanje ključnih državnih interesa, uključujući i pregovore o budućnosti NIS-a. Poruka je jasna: država mora da funkcioniše i u kriznim okolnostima, ali jasno je i upozorenje na nastavak pokušaje destabilizacije kroz blokade i proteste.

U tom tonu, i poruke o Generalštabu, ali i o odgovornosti države da zaštiti institucije, imaju za cilj da pokažu da red i zakon nisu stvar izbora, već obaveza. Sa druge strane, opozicija i dalje bira taktiku odbijanja i konfrontacije. Neučestvovanje u glasanju o zaključcima vezanim za izveštaj Evropske komisije, kao i izostanak jasnih predloga u trenutku kada se odlučuje o ključnim pitanjima od evropskog puta do medijskog sistema, ostavlja utisak političke neodlučnosti, ali i odsustva odgovornosti.

Umesto artikulisane alternative, građanima se nudi samo kritika bez rešenja. Dodatnu senku baca i kriza u REM-u, gde ostavke pojedinih članova dodatno komplikuju medijsku scenu sa nizom posledica. U takvoj atmosferi, nameće se ključno pitanje: ko danas nudi stabilnost, a ko produbljuje krizu i da li Srbija ima luksuz da gubi vreme na političke blokade u trenutku kada se odlučuje o budućnosti?

gosti "Usijanja":

Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku

Vladimir Kljajić, politikolog

Aleksandar Gajović, novinar i publicista