Sve veća potražnja za kućama u ruralnim krajevima Srbije beleži se tokom poslednjih nekoliko godina, a interesovanje ne jenjava ni ove sezone. Nekada zapostavljena sela danas postaju sve atraktivnija, posebno u centralnoj i zapadnoj Srbiji, ali i u delovima Vojvodine.

Najčešći kupci su mlađe porodice, parovi srednjih godina, ali i penzioneri koji žele mirniji život van gradskih gužvi. Među zainteresovanima je i sve veći broj ljudi koji rade na daljinu, pa im lokacija više nije presudna. Dodatni podsticaj predstavljaju i državni programi subvencija za kupovinu seoskih kuća, zahvaljujući kojima je mnogima omogućen lakši dolazak do nekretnine.

Razlozi za selidbu na selo su višestruki - niže cene nekretnina u odnosu na gradove, veći životni prostor, dvorište, čist vazduh i sporiji, zdraviji način života. Kupci ističu i želju da pobegnu od stresa, buke i visokih troškova gradskog života, dok pojedini u ruralnim sredinama vide priliku za pokretanje poljoprivredne ili turističke delatnosti.

Sela postaju sve atraktivnija Foto: Shutterstock, Ilustracija

Agenti za nekretnine navode da se najviše traže useljive kuće sa okućnicom, ali interesovanje postoji i za stare objekte koji se mogu renovirati, što dodatno potvrđuje da selo ponovo dobija na značaju kao mesto za život.

Jeftina kuća kod Bečeja

U Fejsbuk grupi "Nekretnine kuće, imanje, vikendice, apartmani" pojavio se oglas za prodaju kuće u Poljanici kod Bečeja od 58 kvadrata.

Jeftina kuća na prodaju u okolini Bečeja Foto: Screenshot FB

- Sastoji se od četiri prostorije, dve sobe, ulaznog dela i dnevnog boravka. Kuća je od naboja i zahteva renoviranje. Ima struju i vodu. Vlasništvo 1/1. Bez dugova, tereta. Ima baštu preko pet ari. Cena je fiksna 8.500 evra.

NAPUŠTENE KUĆE ŠIROM SRBIJE POSTALE TOPLI DOMOVI! Mladi odabrali selo i podstakli rast infrastrukture - Time pokazali da za komfor nije potrebna urbana sredina Izvor: Kurir televizija