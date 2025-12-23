Slušaj vest

Aleksandra Krstić koja se od rođenja borila sa cerebralnom paralizom preminula je u 19. godini života, saopšteno je u potresnoj objavi na Fejsbuku, u kojoj ljudi oproštaju od ove hrabre devojčice čiji osmeh i snaga duha nikada neće biti zaboravljeni.

"Aleksandra je bila hrabro dete čiji osmeh i snaga duha neće biti zaboravljeni. Tokom njene borbe, bili ste pored nje i njene porodice, nudili podršku i nadu kada je to bilo najpotrebnije. Porodici Krstić upućujemo najiskrenije saučešće i molimo se da im da prostor za tugu i sećanje", naveli su u objavi na Fejsbuku iz ove fondacije.

Kako se dodaje u objavi, sva sredstva koja ste sa ljubavlju donirali za Aleksandrino lečenje biće, u skladu sa politikom naše Fondacije, preusmerena kako bismo nastavili da pomažemo drugoj deci kojoj je naša pomoć potrebna.

"Ime tima Aleksandre nastavlja da živi kroz dobrotu koju ste pokazali. Neka počiva u miru", navodi se.

"Putuj u miru, anđele"

Ljude je ganula vest o Aleksandrinoj smrti, a od nje se potresnim porukama opraštaju na društvenim mrežama.

"Ganulo me je nešto prvi put kada sam je ugledala. Srce milo, lepo, dobro, predobro. Tako mi je žao, mnogo mi je žao zbog njenog života. Anđeli sa njom", "Saučešće porodici , putuj u miru, anđele", "Dušo mila, putuj sa anđelima. Jako mi je žao. Porodici iskreno saučešće".

Borila se sa cerebralnom paralizom

Aleksandra Krstić bolovala je od cerebralne paralize, a njeno zdravstveno stanje se dodatno pogoršalo usled respiratornih problema i izražene skolioze.

Prilikom porođaja došlo je do komplikacije usled čega je Aleksandra ostala bez kiseonika, što je dovelo do trajnih posledica. Odmah nakon rođenja je dobila dijagnozu - Cerebralna paraliza.

Tokom godina pojavile su se i dodatne komplikacije: astma, epilepsija, endostoma, trahiostoma, teška skolioza i problem sa plućima. Aleksandra noću mora da koristi respirator.