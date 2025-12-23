Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić održao je danas u Palati Srbija godišnji sastanak sa oficirima za vezu Ministarstva unutrašnjih poslova raspoređenih u ambasadama i konzulatima Srbije širom sveta.

Na sastanku su razmatrani načini daljeg unapređenja policijske saradnje u zajedničkom odgovoru na sve bezbednosne izazove i pretnje.

Ministar je rekao da policijski atašei već deceniju i po, od uspostavljanja ove prakse, predstavljaju značajan adut srpske policije u borbi protiv kriminala koji ne poznaje granice.

Ukazao je i na to da se praksa upućivanja policijskih službenika u države sa kojima se ostvaruje veoma intenzivna operativna saradnja pokazala veoma uspešna, o čemu svedoče dosadašnji rezultati.

Ivica Dačić sa policijskim atašeima Foto: Ministarstvo odbrane

On je podsetio da se za ovakav model saradnje zalagao i tokom svog prethodnog mandata na čelu MUP.

Kako je naglasio, dobra saradnja između policija, koja podrazumeva redovnu razmenu operativnih saznanja, omogućava efikasnu borbu protiv kriminala. Kroz rad policijskih atašea, MUP potvrđuje svoju ulogu pouzdanog partnera u toj zajedničkoj borbi.

Ministar je istakao potpunu posvećenost MUP u borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, kao i očuvanju bezbednosti u regionu i na globalnom nivou, što se potvrđuje i upućivanjem policijskih službenika u najznačajnije međunarodne policijske organizacije Evropol i Interpol.