Slušaj vest

Sutra 24. decembra se obeležava Badnji dan prema Gregorijanskom kalendaru. Vlada Srbije preporučila je poslodavcima da Badnji dan – 24. decembra 2025. po gregorijanskom kalendaru i 6. januara 2026. po julijanskom kalendaru bude neradan za vernike.

Podsetimo, u saopštenju piše da je Vlada preporučila poslodavcima da katolicima i pripadnicima drugih hrišćanskih verskih zajednica, koji Badnji dan obeležavaju po gregorijanskom kalendaru, omoguće da ne rade 24. decembra 2025. godine.

Navedeno je da se ista preporuka odnosi i na zaposlene pravoslavne vernike, koji taj praznik obeležavaju 6. januara 2026. po julijanskom kalendaru.

- Ukoliko su dužni da neprekidno obavljaju delatnost tokom državnih i verskih praznika, poslodavcima se, takođe, preporučuje da zaposlenima obezbede prava koja im sleduju za rad na dan praznika koji je neradan dan - precizira se vladinim Zaključkom.

Zaposleni koji imaju slobodne dane za novogodišnje i božićne praznike, a čiji poslodavci prihvate preporuku Vlade, mogu početak 2026. godine da spoje u gotovo punu sedmicu odmora – od 1. do 8. januara. Kako pokazuje naša računica, jedini dan koji bi u tom slučaju morali posebno da traže kao slobodan je ponedeljak, 5. januar.

Kurir.rs/Blic