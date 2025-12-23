Slušaj vest

U poslednje dve do tri nedelje, čekaonice doma zdravlja pune su dece sa simptomima virusnih infekcija. Najčešće su u pitanju oboljenja gornjih disajnih puteva, ali se beleži i manji broj stomačnih virusnih infekcija. Pedijatri ističu da je ovakav porast sezonski očekivan, ali da su se virusi ove godine pojavili nešto ranije.

Pored dece, sa sličnim simptomama javljaju se i stariji, koji imaju nepodnošljive temperature i bolove u plućima.

O ovoj temi govorili su prof. dr Momčilo Matić - nutricionista, Snežana Bašić - specijalista interne medicine i dr Saša Milićević - pedijatar.

Saša Milićević Foto: Kurir Televizija

- Ovom virusu ne poma\u lekovi, jako loše deluju, virus deluje strašno ali se možda i mi malo više plašimo njega. Zovu ga karakondžula. Svaki virus može da bude opasan. Ovi sada virusi su napravili idealnu mutaciju da imunološki sistem zaobiđu. Visoke su temperature kod dece i odraslih i na to nisu navikli. Deca dolaze sa temperaturom preko 42 stepena. Ta osoba skroz bude malaksala, to je praćeno i kašljem. Međutim sada su ljudi paralisani. Ne mogu da funkcionišu - kaže Milićević i dodaje:

- Kada su u pitanju mala deca, javlja se povraćanje, dijareja i problem je što se širi u sklopu porodice. Trebao bi da se pazi onaj ko ima srčane bolesti, plućne, na primer ko ima astmu, pušače uvek uhvati. Obično stariji ljudi koji ima hronične bolesti treba da se čuvaju, deca im običnu daju unučiće na čuvanje, a oni im najlakše prenesu. Pranje ruku je veoma važno i ti virusi se prenose najviše preko ruku.

Milićević: Može doći do frasa kod dece

Ukoliko detetu temperatura ne spada, Milićević navodi da bi mu prvenstveno trebao da se da lek, nakon čeka se treba istuširati, ali ne hladnom vodom:

- Temperatura vode treba da bude oko temperature tela, ali je najvažnije piti tečnost. Deca neće ni da jedu pa unose manje tečnosti svakako. Niko ne sme da se dete pretopli. Kod dece može da nastane fras jer se ne oslobađa višak temperature. To je vrlo neprijatno za roditelje: dete se ukoči, pojavi se pena na ustima. Dete treba raskomotiti i na taj način će se osloboditi temperature.

Snežana Bašić Foto: Kurir Televizija

Bašić ističe da se trenutno treba baviti izolacijom virusa jer tipovi virusa koji su izolovani nisu virusi gripa, već oni koji su modifikacija korona virusa:

- Ako neko hoće da proturi vakcinaciju bilo koje vrste, mene neće imati na toj strani, dok ne budem sigurna o kakvom se virusu radi. U ovom trenutku, Francuska je jedina izašla sa saopštenjem da se radi o modifikaciji korona virusa delta soja i to modifikaciji koja izaziva perikadrite i prolazi za dva dana sa visokom temperaturom. Dva dana je visoka frebilnost a ostalo podrazumeva mirovanje, ishrana i tečnost. Osećaj je da boli kosa na glavi, imate bolove u svim mišićima. Zatim i promena ukusa, ne osećate ukus ni jedne hrane. Ljudi imaju osećaj da neće preživeti

Cink i Vitamin C

Vitamin C i cink su dva suplementa koji se najčešće koriste za poboljšanje imuniteta i sprečavanje bolesti. Mnogi stručnjaci tvrde da ih nikako ne treba mešati, jer mogu imati ozbiljne posledica. Međutim, Matić kaže da se treba uzimati cink, vitamin c i vitamin d:

- Moramo biti oprezni. Cink je veoma dobar, on direktno deluje na timulin u timusu, to je jedan hormon koji podstiče stvaranje telinfocita i obuku njih u timusu. Ako cink podstiče stvaranje timulina, onda ćemo imati dobro obučene telinfocite, a onda će oni dobro upravljati našim ćelijama. Cink se ugrađuje u svim našim ćelijama, ali kod imunog sistema se mora voditi računa da se ne pretera. Ako uzimamo količinu od preko 25mg dnevno, onda može imati kontra efekat - kaže Matić i dodaje:

Momčilo Matić Foto: Kurir Televizija

- Moramo videti i u kom je cink obiklu: da li je njegova aktivnost najveća ili najmanja. Mora nešto da ubaci cink u ćeliju a to je kvercetin. Kvercetin je jak antioksidans koji se nalazi u crnom luku, jabukama... To je pokretač cinka. Ali cink imamo u svinjskom mesu najviše, zatim u ulju i semenkama bundeve, suncokreta, malo u ribi i jajima. Ja nisam pristalica suplementacije. Ali najbolji izbor uzimanja vitamina c je kroz hranu. Imamo ga u kiviju, borovnicama i pomorandži. I to je prva linija, i ako ga unosimo preko hrane pitanje je koliko će nam ga trebati u suplementalnom obliku.

