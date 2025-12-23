Slušaj vest

Večeras u 19 časova na jugu Srbije počeo je da pada kiša, pokazuju radarski snimci na sajtu Vreme radar, ali to je samo uvod u ono što nas obeležiti narednih 48 sati! Tokom noći padavine će se postepeno širiti na ostale delove zemlje, ponegde će prelaziti i u sneg, a u četvrtak ujutru probudićemo se u pravom zimskom okruženju - okovani snegom!

Kako se može videti na radarskim snimcima, padavine u vidu kiše će danas u 19 časova početi da "ulaze" na sam jug zemlje. Tokom noći kiša će se polako premeštati i u ostale krajeve, da bi u ranim jutarnjim satima padavinama bila zahvaćena skoro cela zemlja.

Na krajnjem istoku Srbije u ranim jutarnjim časovima biće moguća i pojava ledene kiše i snega, a oko 8 časova jak pljusak očekuje se i u Beogradu.

Sneg će sutra uveče najpre početi da pada na jugu, jugozapadu i jugoistoku zemlje, a oko 23 časa gotovo cela Srbija biće zahvaćena dvema padavinama - kišom i snegom.

Tokom noći kiša će prelaziti u sneg koji će u ranim jutarnjim satima u četvrtak okovati skoro celu Srbiju!

Kako dan u četvrtak bude odmicao tako će se i padavine normalizovati, da bi u kasnim popodnevnim časovima i potpuno prestale.

Kretanje padavina od večeras do četvrtka popodne

1/23 Vidi galeriju Radarski snimci nevremena u Srbiji Foto: screenshot vremeradar

Prognoza RHMZ

Prema prognozi RHMZ, u sredu nas očekuje oblačno vreme sa kišom, na planinama istočne Srbije sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača.

- Kratkotrajni prestanak padavina pre podne se očekuje u jugozapadnim, a od sredine dana i u većini ostalih predela, ali krajem dana i tokom noći ponovo se očekuju nove padavine sa juga i istoka, u nižim predelima kiša, a u brdsko - planinskim, kao i ponegde u nižim predelima centralne Srbije sa snegom - najavljuju iz RHMZ.

U četvrtak će, kako navode, padati sneg uz formiranje ili povećanje snežnog pokrivača, a u nižim predelima naročito severne Srbije i kiša.

- Od petka suvo, uz pojavu slabih i umerenih jutarnjih mrazeva i ponovo magle u nižim predelima - zaključuju.

U Hrvatskoj sneg za katolički Božić prvi put posle 15 godina

Prema aktuelnim prognozama, predstojeći Božić u Hrvatskoj bi mogao biti pod snegom, prvi put nakon 15 godina. Te 2010. godine snega je bilo u većem delu kontinentalne Hrvatske.

Promena vremena očekuje se već danas sa kišom, a prognoze za Badnji dan i Božić, 24. i 25. decembra, ukazuju na zahlađenje i mogućnost snežnih padavina u kontinentalnim i planinskim krajevima.

Prema prognozi Severe Weather Europea, tokom praznika nastupiće izražen Rex blok, koji će preokrenuti strujanje i omogućiti dotok hladnijeg vazduha prema srednjoj Evropi i Balkanu, uključujući Hrvatsku, ali i Srbiju.

U pojedinim područjima očekuje se i sneg. Južno od Alpa vazdušna masa biće toplija, pa se nad severnim i centralnim Sredozemljem, uključujući Jadran, očekuju obilne kiše. Prema prognozi, lokalno bi do petka moglo pasti 100 do 150 milimetara kiše, prenosi hrvatski portal Index.