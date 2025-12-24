Slušaj vest

U planinskim predelima istočne Srbije sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar, u košavskom području jak, a na jugu Banata, Podunavlju i Pomoravlju i sa udarima olujne jačine.

Screenshot 2025-12-24 071035.png
Foto: RHMZ Printscreen

Najniža temperatura biće od jedan stepen do pet, a najviša dnevna od četiri do devet stepeni.U Beogradu će biti oblačno i vetrovito, ujutro i pre podne sa kišom, posle podne suvo. Nove padavine se očekuju kasnije uveče i tokom noći. Temperatura bez većeg kolebanja od tri stepena do pet stepeni.

Screenshot 2025-12-24 070947.jpg
Foto: RHMZ Printscreen

Vreme u Srbiji

Danas oblačno, mestimično sa kišom, u planinskim predelima sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača na planinama istočne Srbije. Kratkotrajni prestanak padavina očekuje se pre podne u južnim, a posle podne postepeno i u većini ostalih predela.

U košavskom području će duvati umeren i jak, na jugu Banata, u Podunavlјu i Pomoravlјu i olujni, a u ostalim krajevima slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. 

Kopaonik jutros posle 7 časova

Kopaonik sneg
Foto: Printscreen/Infokop

Uveče i tokom noći očekuju se nove padavine sa juga i istoka Srbije, i to u nižim predelima kiša, a u brdsko-planinskim sneg.

Kiša će u drugom delu noći u nižim predelima južne, istočne i centralne Srbije preći u susnežicu i sneg.

Zlatibor jutros posle 7 sati

Zlatibor
Foto: Printscreen/Facebook

Vreme narednih dana

U četvrtak sneg uz formiranje snežnog pokrivača u brdsko-planinskim predelima. Naime, u četvrtak će padati sneg uz formiranje/ povećanje snežnog pokrivača, a u nižim predelima naročito severne Srbije i kiša.

Od petka suvo, uz pojavu slabih i umerenih jutarnjih mrazeva i ponovo magle u nižim predelima.

Temperature jutros u 7 sati

Screenshot 2025-12-24 071009.png
Foto: RHMZ Printscreen

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoU OVA 2 DANA NAJVEĆE SU ŠANSE ZA SNEG! Meteorolog Nedeljko Todorović otkriva kada će tačno pasti i da li će ga biti za Novu godinu!
Screenshot 2025-12-21 141435.jpg
DruštvoSneg i mraz okovaće Srbiju, u januaru i do -20 stepeni! Šokantna prognoza Ivana Ristića do kraja zime, od Nove godine sve se menja
Sneg
DruštvoPašće čak 40 cm snega! Najjači udar snežnog nevremena biće u ovom delu Srbije: Temperatura neće prelaziti 0 stepeni! (MAPA)
Sneg i snezno nevreme u Beogradu, foto Dado Djilas (1) copy.jpg
Društvo(RADARSKI SNIMCI) Jug Srbije u olujnoj zoni, sneg počeo da veje! Pogledajte kako će se hladne mase stapati u jednu i gde će padati 48h! Neka se spremi i Beograd
Vremenska prognoza (20).jpg
DruštvoOD JUTROS SE U PREVOZU SVI ŽALE NA ISTO, A I NE ZNAJU DA JE TO OD OVOG VREMENA! Jer se od večeras vreme menja, a RHMZ najavio i kad će sneg u Beogradu!
Vetar u gradu