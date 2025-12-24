Slušaj vest

U planinskim predelima istočne Srbije sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar, u košavskom području jak, a na jugu Banata, Podunavlju i Pomoravlju i sa udarima olujne jačine.

Foto: RHMZ Printscreen

Najniža temperatura biće od jedan stepen do pet, a najviša dnevna od četiri do devet stepeni.U Beogradu će biti oblačno i vetrovito, ujutro i pre podne sa kišom, posle podne suvo. Nove padavine se očekuju kasnije uveče i tokom noći. Temperatura bez većeg kolebanja od tri stepena do pet stepeni.

Foto: RHMZ Printscreen

Vreme u Srbiji

Danas oblačno, mestimično sa kišom, u planinskim predelima sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača na planinama istočne Srbije. Kratkotrajni prestanak padavina očekuje se pre podne u južnim, a posle podne postepeno i u većini ostalih predela.

U košavskom području će duvati umeren i jak, na jugu Banata, u Podunavlјu i Pomoravlјu i olujni, a u ostalim krajevima slab do umeren istočni i jugoistočni vetar.

Kopaonik jutros posle 7 časova

Foto: Printscreen/Infokop

Uveče i tokom noći očekuju se nove padavine sa juga i istoka Srbije, i to u nižim predelima kiša, a u brdsko-planinskim sneg.

Kiša će u drugom delu noći u nižim predelima južne, istočne i centralne Srbije preći u susnežicu i sneg.

Zlatibor jutros posle 7 sati

Foto: Printscreen/Facebook

Vreme narednih dana

U četvrtak sneg uz formiranje snežnog pokrivača u brdsko-planinskim predelima. Naime, u četvrtak će padati sneg uz formiranje/ povećanje snežnog pokrivača, a u nižim predelima naročito severne Srbije i kiša.

Od petka suvo, uz pojavu slabih i umerenih jutarnjih mrazeva i ponovo magle u nižim predelima.

Temperature jutros u 7 sati

Foto: RHMZ Printscreen