Za nešto manje od dva dana u Srbiju stiže pravo zimsko vreme. Sneg i temperature ispod nule obeležiće period pred nama, a tim povodom oglasio se i Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Iako se u periodu od 22. do 31. decembra 2025. godine na teritoriji Srbije ne očekuje pojava pravog hladnog talasa, iz Instituta upozoravaju da će niske temperature u pojedinim delovima zemlje biti u kategoriji potencijalno opasnih i da je neophodan dodatni oprez, naročito kod osetljivih grupa stanovništva.

Inače, talas hladnoće se, prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije, definiše kao pojava od najmanje tri uzastopna dana sa minimalnim dnevnim temperaturama vazduha ispod definisanih kritičnih vrednosti.

Meteorolozi najavljuju sneg i zahlađenje Foto: Dado Đilas, Meteociel.fr/ecmwf/ / screenshot

- Na osnovu najnovijih prognostičkih produkata ne postoje uslovi za pojavu talasa hladnoće u datom periodu. Prognozirane vrednosti minimalne dnevne temperature vazduha će biti u kategoriji potencijalno opasne pojave na teritoriji nišavskog i topličkog okruga u periodu od 26. do 31. decembra, kao i u borskom i zaječarskom okruga 26. decembra, a na teritoriji raškog, moravičkog i zlatiborskog okruga od 27. do 29. decembra, kao i na teritoriji jablaničkog okruga od 28. do 31. decembra, a u pomoravskom, šumadijskom, raškom, moravičkom, rasinskom, zaječarskom, zlatiborskom, pirotskom i pčinjskom okrugu 31. decembra - saopštili su iz Instituta.

Očekivani termički uslovi i nivoi upozorenja za period od 22. do 26. decembra 2025. godine

Prognozirane vrednosti minimalne dnevne temperature vazduha će biti u kategoriji potencijalno opasne pojave na teritoriji borskog, zaječarskog, nišavskog i topličkog okruga 26. decembra. Prognozirane minimalne dnevne temperature vazduha po okruzima, kao i nivoi upozorenja na očekivane termičke uslove za period od 22. do 26. decembra 2025. godine prikazani su u tabeli.

Potencijalno opasno vreme u 4 grada Foto: Batut Printscreen

Na tabeli se može videti i da će najhladnija biti četiri grada u Srbiji - Negotin, Zaječar, Niš i Kuršumlija, i to u petak, 26. decembra, gde će minimalne temperature dostići od minus šest do minus sedam stepeni Celzijusa. U ovim gradovima vremenski uslovi mogu biti i potencijalno opasni, naročito za osetljive grupe stanovništva.

Iz Instituta "Batut" naglašavaju da prognozirane vremenske pojave nisu neuobičajene za ovo doba godine, ali da je neophodan oprez, posebno prilikom planiranja aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku.

- Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ukoliko planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku - navode u Batutu.

Ove pojave nisu uobičajene za ovaj period godine Foto: Batut Printscreen

Oni dodaju i da je potrebno: Nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima

Obezbediti zalihe hrane i lekova unapred

Nastaviti redovni kontakt sa osobama za koje znate da su potencijalno ugrožene od dejstva hladnoće

Uzeti u obzir informacije o najavi pogoršanja vremena u planiranju aktivnosti u narednim danima