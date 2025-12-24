Slušaj vest

Narednih dana očekuju se padavine, što će posebno otežati uslove u saobraćaju, pogotovo onima koji planiraju praznični odmor. Najveće gužve sigurno će ka Zlatiboru, gde se očekuje više od sto hiljada posetilaca. Podsećamo vas kako da se spremite za zimska putovanja automobilom.

Bez punog rezervoara, vode i hrane, zimi se ne preporučuje polazak na duži put. Svakako, najvažnija je zimska oprema.

Miloje Rajović, direktor JP "Bezbednost saobraćaja" Čajetina, kaže da pod zimskom opremom podrazumevamo zimske gume, koje su najvažnije.

- Pored toga, u planinskim predelima potrebno je imati lance, koje montirate ako dođe do velike količine snega.

Lance je potrebno imati pogotovu za planinske predele Foto: Shutterstock

Goran Sekulić, master inženjer saobraćaja JP "Bezbednost saobraćaja" Čajetina, dodaje da ima vozača koji nemaju odgovarajuću zimsku opremu ili čak dođu sa letnjim pneumaticima i misle da je dubina šare od četiri milimetara dovoljna za zimske uslove vožnje.

- To je apsolutno je pogrešno.

Kad se koriste lanci

Upotreba lanaca obavezna je u uslovima kada to nalaže i saobraćajna signalizacija. Preporuka je da ko nema iskustva, odradi test montaže pre polaska na put.

- Ako se slučajno desi da se ljudi zaglave na putevima, nervoza, panika, ne daj Bože da auto i sleti sa kolovoza, zima je, dosta ljudi u toj panici nije u stanju da montira lance. I sam sam se eto našao u toj situaciji. Kad sam prvi put montirao lance, trebalo mi je bukvalno sat vremena. Možda deluje kao banalan savet, ali ljudi bi trebalo da pogledaju na jutjubu kako se montiraju lanci pa u nekim normalnim uslovima da pokušaju da montiraju lance - kaže Sekulić.

Ne zaboravite zimsku opemu Foto: Shutterstock

11 dece izgubilo život u saobraćaju

Od velikog je značaja i pravilno postavljena i učvršćena stolica za bebe i decu. U saobraćajnim nezgodama prošle godine život je izgubilo šesnaestoro, a u ovoj godini jedanaestoro dece. Zbog bezbednosti, preporučuje se da se voze u sedištima pravilno vezani, ali bez zimske jakne.

Srđan Radović, master inženjer saobraćaja JP "Bezbednost saobraćaja" Čajetina, navodi: "Naše zimske jakne najčešće imaju izolatorsko desjtvo, vazdušaste su i kada pojas dođe preko jakne i, ne daj Bože, dođe do kočenja, pojas vrlo lako sklizne sa ramena i dete ispadne iz vozila. Apelujemo na roditelje da pre ulaska u vozilo skinu zimske jakne i da vežu dete kako bi postigli bolje dotezanje."

Najvažnije je vožnju prilagoditi uslovima saobraćaja, a putovanja planirati tako da se izbegnu velike gužve.

Miloje Rajović, direktor JP "Bezbednost saobraćaja" Čajetina, zaključuje:

- To su popodnevni sati kada turisti napuštaju Zlatibor, znači posle 12 sati, kada oni odlaze sa Zlatibora, stvaraju se najveće gužve, stvara se najveća nervoza i tada se najčešće dešavaju saobraćajne nezgode. Znači, za putovanje su najbezbedniji raniji jutarnji sati, između devet i dvanaest sati, i večernji sati naravno.

Pre polaska na put neophodno je informisati se o prohodnosti.