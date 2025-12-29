Slušaj vest

Jovana Aleksić (34) iz Trstenika prva je pacijentkinja iz Srbije koja je prihvaćena za primanje personalizovane vakcine protiv melanoma, inovativne terapije koju je razvio Institut Gamaleja u Moskvi. Reč je o terapiji čija se uspešnost, prema procenama lekara, kreće i do 95 odsto, a njen slučaj mogao bi da otvori vrata i drugim pacijentima iz Srbije koji se bore sa ovom teškom bolešću.

Jovana se sa melanomom bori od 2018. godine, a bolest je tokom godina napredovala, sa metastazama na mozgu i plućima, uprkos brojnim terapijama i tretmanima u Srbiji, uključujući i lečenje u okviru Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Ona je za Kurir ekskluzivno ispričala nešto više o svojoj životnoj borbi i današnjoj novoj nadi za budućnost bez karcinoma.

"U tom trenutku sam imala 15 metastaza"

- Ja sam saznala 2018. godine da imam maligni melanom i tada je mladež uklonjen i izvađeni su limfni čvorovi iz leve aksile. Nisam imala metastaze. Išla sam na redovne kontrole, prve dve godine na 3 meseca, a posle na 6 meseci. Normalno sam živela, samo sam se sklanjala od Sunca. Prošle godine na redovnoj kontorli saznala sam za metastazu na decnom plućnom krilu. Nakon toga 15 dana saznajem za metastaze na mozgu. Imala sam 15 metastaza u tom trenutku. Onda je krenula moja borba.

Aleksić dodaje da nikada nije psihički pala i sve je hrabro podnosila, ali je bila u šoku kada je saznala:

- Znala sam da postoje terapije. Išla sam na zračenja i gama nož pet puta, menjali su mi terapije koje su bile moguće. Uvek sam se nadala da će biti bolje i bilo je perioda kada je bilo bolje. U isto vreme su se kod mene javljale i regresije i progresije - kaže Aleksić.

Za vakcinu je saznala sama

Ova hrabra žena kaže da je sama istraživala nove nade za njeno izlečenje, a pre je primila i terapiju iz Turske za koju kaže da je jaka, toksična, prima se samo jednom u životu, a nije delovala na nju:

- Sama sam na internetu otkrila da se radi na ovoj vakcini i odlučila sam da se javim. Došla sam do doktora Jakovljevića i poslala mu mejl. Poslala sam nalaze i došla do lekara u Rusiji.

Uspešnost ove vakcine procenjuje se na 95%, a Aleksić kaže da su joj ruski lekari rekli da njeno stanje jeste ozbiljno, ali da svi imaju verovanje da će se sve pozitivno završiti.

- Želim da zamolim za SMS 1907 na broj 3030 ili uplatu na žiro račun preko "Budi human" kako bih prikupila sredstva koja mi nedostaju - kaže Aleksić.

Lekar objasnio kako izgleda procedura

Kako izgleda cela procedura, ekskluzivno objašnjava profesor doktor Vladimir Jakovljević, profesor Medicinskog fakulteta u Kragujevcu.

- Jovana je prvi pacijent koji je tamo poslat u smislu personalizovane terapije za maligni melanom. Ta terapija se pravi za svakog pacijenta lično, to je terapija za njega i za taj tumor. Uzima se uzorak tumorskog i zdravog tkiva koje je kompatabilno. Korišćenjem veštačke inteligencije se naprave antitela. Za nju je dijagnostika u toku i onda će ruski konzilijum lekara doneti odluku o daljem lečenju. Plan je da se primi 10 doza vakcine na svake 2 nedelje. Pacijent mora da bude tamo 20 nedelja.

