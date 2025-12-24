Slušaj vest

Srbija je napredovala na listi najjačih pasoša na svetu, prema najnovijem ažuriranju indeksa Henley Passporta iz decembra.

Ova lista se zasniva na podacima Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj (IATA), a pasoši su rangirani prema broju destinacija koje njihovi nosioci mogu posetiti bez vize.

Sve podatke Henley & Partners dodatno proverava i ažurira sa svojim istraživačkim timom. Svaka destinacija dobija jedan poen ako je pristup bez vize ili se može dobiti po dolasku. Ukupan broj poena određuje rangiranje, bez subjektivnih faktora kao što su ekonomičnost ili bezbednost. Indeks se ažurira kvartalno.

U oktobru Srbija se našla na 36. mestu, dok smo u ovom kvartalu na 35. poziciji na listi sa bezviznim pristupom u 137 država.

Srbija na 35. poziciji na listi sa bezviznim pristupom u 137 država Foto: Cigdem Simsek / Panthermedia / Profimedia

Što se tiče zemalja u regionu, Hrvatska je zauzela 7. mesto sa 184 boda i poziciju deli sa Australijom, Češkom, Estonijom, Ujedinjenim Kraljevstvom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Slovenija i Mađarska dele šesto mesto s jednim bodom više od Hrvatske. Crna Gora je na 41. mestu sa 129, a BiH na 45. mestu sa 123 boda.

Na prvom mestu je sa 193 boda i dalje je Singapur koji već godinama drži tron zahvaljujući snažnim diplomatskim vezama i ekonomskoj moći, što vlasnicima njihovog pasoša omogućava pristup u gotovo sve zemlje sveta bez vize.