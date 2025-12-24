Saobraćaj u Srbiji odvija se po mokrim kolovozima dok niska oblačnost smanjuje vidljivost na prevojima, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije.
AMSS: Kolovozi mokri, vidljivost smanjena zbog niske oblačnosti
Savetuje se oprez jer promena vremena donosi i veću opasnost od odrona, a može ih biti pored Ibra između Kraljeva i Raške, u ovčarsko kablarskoj klisuri i na đerdapskoj magistrali.
Na putevima u planinske predele temperature su bliže nultom podeljku, a na kojima zbog mogućih snežnih padavina, može biti mestimično i snega na kolovozu.
Nema zadržavanja na naplatnim stanicama ni na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za kamione i šlepere.
Teretna vozila na graničnom prelazu Sremska Rača na izlazu iz zemlje čekaju dva sata, dodao je AMSS.
