Savetuje se oprez jer promena vremena donosi i veću opasnost od odrona, a može ih biti pored Ibra između Kraljeva i Raške, u ovčarsko kablarskoj klisuri i na đerdapskoj magistrali.

Na putevima u planinske predele temperature su bliže nultom podeljku, a na kojima zbog mogućih snežnih padavina, može biti mestimično i snega na kolovozu.

Nema zadržavanja na naplatnim stanicama ni na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za kamione i šlepere.

Teretna vozila na graničnom prelazu Sremska Rača na izlazu iz zemlje čekaju dva sata, dodao je AMSS.