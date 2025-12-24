Slušaj vest

Grozna fotografija osvanula je na društvenim mrežama i odmah izazvala salvu besa među onima koji su je videli. Nepoznati muškarac odlučio je da Aranđelovcem vozi leš na haubi svog vozila. Kako je osigurao da vepar ne padne u vožnji nije poznato, ali je itekako vidno da je umnogome ugrozio ostale učesnike u saobraćaju, čak i da zanemarimo emotivni šok.

Ne samo što je leš mogao da padne, već se na osnovu slike jasno vidi da muškarac jedva da je nazirao put ispred sebe, pa je čak morao da proviri kroz prozor ne bi li upravljao vozilom.

Iako nije precizirano kada je slika nastala s obzirom na to da osoba koja je na njoj vidno ne nosi topliju, zimsku garderobu, reakcije su odmah usledile. "Na koliko nivoa je ovo jezivo", "Užas, sramota za Srbiju", samo su neki od komentara zgroženih i ogorčenih ljudi.

Foto: Instagram Printscreen

Vožnja leša životinje na haubi automobila kroz centar grada (ili bilo gde drugde) predstavlja kršenje više zakona i propisa u Srbiji, a kazne su veoma visoke. Pored toga što je etički i estetski neprihvatljivo, evo konkretnih razloga zašto je to kažnjivo:

Ugrožavanje bezbednosti saobraćaja (ZOBS)

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, teret na vozilu (u šta bi se u ovom slučaju uvrstio i leš životinje) mora biti smešten tako da:

Ne ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju.

Ne umanjuje stabilnost vozila.

Ne ometa preglednost vozača (leš na haubi direktno blokira vidik).

Ne rasipa se po putu i ne zagađuje okolinu.

Sanitarni i veterinarski propisi

Uginula životinja se zakonski tretira kao otpad životinjskog porekla.

Zakon o veterinarstvu nalaže da se leševi moraju transportovati u posebnim, zatvorenim posudama ili vozilima koja sprečavaju curenje telesnih tečnosti i širenje zaraze.

Izlaganje leša na otvorenom (haubi) direktno krši higijenske standarde i predstavlja rizik po javno zdravlje.

Komunalni red i narušavanje javnog morala

Gradske odluke o komunalnom redu strogo zabranjuju bilo kakve radnje koje izazivaju uznemirenje građana ili prljaju javne površine.

Komunalna milicija bi vas odmah zaustavila zbog narušavanja javnog reda i mira.

Prizor mrtve životinje na haubi usred grada smatra se drastičnim primerom neprimerenog ponašanja.

Zakon o dobrobiti životinja

Iako je životinja mrtva, način na koji se postupa sa njenim telom može se podvesti pod nehumano postupanje koje vređa osećanja građana, a policija može istražiti i kako je životinja uginula (da li je bilo zlostavljanja pre smrti).

Šta treba da uradite ako imate uginulu životinju?

Umesto prevoza na haubi, dužni ste da pozovete Zoohigijenu (u Beogradu je to "Veterina Beograd", a u drugim gradovima nadležna JKP čistoća). Oni su jedini ovlašćeni da preuzmu leš i transportuju ga na neškodljiv način.

Kazne: Za ovakav prekršaj možete očekivati kombinaciju saobraćajnih kazni, kazni za narušavanje javnog reda i veterinarskih kazni, što ukupno može iznositi od 50.000 do preko 150.000 dinara, uz oduzimanje dozvole ili čak isključenje vozila iz saobraćaja.