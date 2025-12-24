Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod izdao je najnovije upozorenje za područje Srbije na stvaranje snežnog pokrivača u toku današnjeg dana, ali i sutra, 25. decembra.

- U istočnoj Srbiji danas i sutra (24 - 25.12.) sneg uz stvaranje snežnog pokrivača prosečne visine od 10 do 20 cm u nižim delovima Timočke i Negotinske Krajine do preko 30 - 40 cm u planinskim predelima Karpatske oblasti - navodi se u upozorenju RHMZ.

U ostalim regionima Srbije koji se nalaze južnije od Save i Dunava sutra će se formirati manji snežni pokrivač, a sneg će biti najintenzivniji u jutarnjim i prepodnevnim satima.

Meteoalarm za danas Foto: RHMZ

Prema ranijoj vremenskoj prognozi RHMZ, tokom dana će biti pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom, dok se u planinskim predelima očekuju snežne padavine uz formiranje snežnog pokrivača, naročito na planinama istočne Srbije.

U toku noći nove padavine

Najviša temperatura kretaće se u rasponu od 4 do 9 stepeni, a uveče i tokom noći očekuju se nove padavine sa juga i istoka Srbije, i to u nižim predelima kiša, a u brdsko-planinskim sneg.

Meteoalarm za sutra Foto: RHMZ

- Kiša će u drugom delu noći u nižim predelima južne, istočne i centralne Srbije preći u susnežicu i sneg - dodaju iz RHMZ.