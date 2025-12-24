PAŠĆE 40 CENTIMETARA SNEGA! RHMZ izdao hitna upozorenja, ovaj deo Srbije da se spremi za jak udar nevremena
Republički hidrometeorološki zavod izdao je najnovije upozorenje za područje Srbije na stvaranje snežnog pokrivača u toku današnjeg dana, ali i sutra, 25. decembra.
- U istočnoj Srbiji danas i sutra (24 - 25.12.) sneg uz stvaranje snežnog pokrivača prosečne visine od 10 do 20 cm u nižim delovima Timočke i Negotinske Krajine do preko 30 - 40 cm u planinskim predelima Karpatske oblasti - navodi se u upozorenju RHMZ.
U ostalim regionima Srbije koji se nalaze južnije od Save i Dunava sutra će se formirati manji snežni pokrivač, a sneg će biti najintenzivniji u jutarnjim i prepodnevnim satima.
Prema ranijoj vremenskoj prognozi RHMZ, tokom dana će biti pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom, dok se u planinskim predelima očekuju snežne padavine uz formiranje snežnog pokrivača, naročito na planinama istočne Srbije.
U toku noći nove padavine
Najviša temperatura kretaće se u rasponu od 4 do 9 stepeni, a uveče i tokom noći očekuju se nove padavine sa juga i istoka Srbije, i to u nižim predelima kiša, a u brdsko-planinskim sneg.
- Kiša će u drugom delu noći u nižim predelima južne, istočne i centralne Srbije preći u susnežicu i sneg - dodaju iz RHMZ.
Od četvrtka sneg će padati u većem delu zemlje, uz formiranje i povećanje snežnog pokrivača u brdsko-planinskim predelima. U nižim predelima, naročito severne Srbije, zadržaće se kiša.