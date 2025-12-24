"Mama, zdravo, mama" čulo se na snimku crne kutije nakon eksplozije u avionu! Ova žena se smatra medicinskim čudom, njen život je film: "Mnogo je lakše umreti!"
Prošlo je devet godina otkako je umrla Vesna Vulović, žena čije je ime ušlo u svetske enciklopedije. Stjuardesa iz Beograda, simbol čuda, sudbine i snage života, umrla je 23. decembra 2016. godine, ostavivši za sobom priču kakva se dogodi možda jednom u istoriji čovečanstva.
Vesna Vulović je 26. januara 1972. godine postala jedina osoba u istoriji koja je preživela pad sa visine veće od 10.000 metara - bez padobrana. Avion JAT-a, na letu iz Stokholma ka Beogradu, eksplodirao je iznad Čehoslovačke. Svi putnici i članovi posade su poginuli. Svi - osim nje.
Njeno telo pronađeno je u olupini repa aviona, u snežnoj šumi, među drvećem koje je ublažilo pad. Preživela je teške povrede - lomove, unutrašnja krvarenja, paralizu.
Lekari su kasnije govorili da je njeno preživljavanje medicinsko čudo.
- Mogla je umreti zbog nedostatka kiseonika na visini od 10 kilometara i smrzavanja na temperaturi od oko minus 50 stepeni Celzijusovih;
- Zbog nagle dekompresije, kad je bila izložena iznenadnoj velikoj promeni pritiska;
- Izbegla je pogibiju zbog rupe u avionu koja usisa sve što je pred njom, uključujući i ljudska tela;
- Zbog pada s te visine. Sva krv se u ovim slučajevima slije u donji deo tela i srce, obavezno, prepukne;
- Zbog pada na zemlju. Udarac posle propadanja sa 10.000 metara. Ludilo je pomisliti da je moguće preživeti ga;
- Smrt na zemlji. Teško povređena i lako obučena, na snegu, svakako bi podlegla povredama da je spasioci nisu tako brzo pronašli;
- Smrt zbog ukazivanja pomoći. Da šumar Bruno Henke nije dobro znao šta radi prilikom ukazivanja prve pomoći, Vesna bi verovatno preminula do dolaska Hitne pomoći.
Ona je verovala da je spasio Sveti Sava, a od njegove ikone se nije odvajala za života i svakog 27. januara Svetog Savu slavila je kao svoga spasitelja.
Vulovićeva je rekla i da je posle nesreće shvatila da su svi članovi posade predosećali da će se nešto desiti - jedino ona nije predosećala.
Ginisova knjiga rekorda upisala je njeno ime kao svetski rekord - najveći pad sa kojeg je čovek preživeo. Ali Vesna nikada nije volela tu titulu. Nije volela reflektore, nije volela patetiku. Često je govorila da se ne seća samog pada i da joj je žao što je baš ona preživela, dok su drugi izgubili život.
- Više se mnogo toga i ne sećam, ali ta slika poginulih putnika u avionu koji pada me proganja. Mnogo je lakše umreti. Teže mi je bilo da preživim nego onima koji su umrli - govorila je Vulovićeva u intervjuima.
Posle dugog oporavka ponovo je hodala. Vratila se poslu, ali ne i letenju.
Kako je došlo do nesreće
Bomba sa satnim mehanizmom je, kako se navodilo, bila u koferu u prtljažniku. Eksplozija je presekla komande ispod poda letelice, pa je avion krenuo u nekontrolisani spiralni pad.
Posada i putnici ostali su živi posle eksplozije, na snimku crne kutije čuju se njihovi povici i glas jednog člana posade koji viče: "Mama, zdravo, mama...". Do raspadanja aviona došlo je usled preopterećenja materijala tek na visini od 600 do 900 metara iznad tla. Time se objašnjava i čudesno preživljavanje Vesne Vulović.
Spasioci su je pronašli s nogama na zemlji, dok joj je gornji deo tela bio u trupu letelice.
Međutim, nekoliko godina kasnije čule su se glasine da je čehoslovačka protivvazdušna odbrana greškom oborila JAT-ov avion. Te informacije nikad nisu zvanično potvrđene.
Vesna je kraj života provela u siromaštvu. Zaboravljena od svih. I pored svega, ostala je vedra, duhovita, blaga. Govorila je tiho, bez gorčine. Nikada nije tražila sažaljenje. Bila je simbol snage i dostojanstva koje se ne nameće. Vesna je i posle smrti ostala podsetnik da čuda postoje.