- Mogla je umreti zbog nedostatka kiseonika na visini od 10 kilometara i smrzavanja na temperaturi od oko minus 50 stepeni Celzijusovih;

- Zbog nagle dekompresije, kad je bila izložena iznenadnoj velikoj promeni pritiska;

- Izbegla je pogibiju zbog rupe u avionu koja usisa sve što je pred njom, uključujući i ljudska tela;

- Zbog pada s te visine. Sva krv se u ovim slučajevima slije u donji deo tela i srce, obavezno, prepukne;

- Zbog pada na zemlju. Udarac posle propadanja sa 10.000 metara. Ludilo je pomisliti da je moguće preživeti ga;

- Smrt na zemlji. Teško povređena i lako obučena, na snegu, svakako bi podlegla povredama da je spasioci nisu tako brzo pronašli;

- Smrt zbog ukazivanja pomoći. Da šumar Bruno Henke nije dobro znao šta radi prilikom ukazivanja prve pomoći, Vesna bi verovatno preminula do dolaska Hitne pomoći.