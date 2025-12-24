U svetu u kojem se granice između biznisa, društva i prirode sve više brišu, održivo poslovanje više nije izbor - ono je nova mera odgovornosti i dugoročne uspešnosti. Kompanije koje danas razmišljaju samo o profitu, a zanemaruju ljude i okruženje u kojem posluju, sutra se suočavaju s gubitkom poverenja, tržišta i smisla. Zato se održivost nametnula kao ključna tema savremenog poslovanja - tiha, ali duboka transformacija načina na koji stvaramo vrednost.

Održivo poslovanje podrazumeva balans između ekonomskog rasta, društvene odgovornosti i zaštite životne sredine. To znači da kompanije razmišljaju o tome kako njihovi proizvodi nastaju, kakav trag ostavljaju u zajednici, koliko energije i resursa troše, ali i kakve uslove rada obezbeđuju zaposlenima. Dugoročno gledano, upravo takav pristup donosi stabilnost - jer potrošači, investitori i zaposleni sve češće biraju brendove koji dele njihove vrednosti.

Globalno, neki od najpoznatijih brendova već godinama postavljaju standarde održivosti. Unilever je, na primer, održivost ugradio u samu srž svog poslovnog modela - od smanjenja emisija ugljenika do odgovornog snabdevanja sirovinama i podrške lokalnim zajednicama. Patagonia je otišla korak dalje, otvoreno pozivajući potrošače da kupuju manje, ali kvalitetnije, i ulažući znatna sredstva u očuvanje prirode. Ikea kontinuirano radi na prelasku na obnovljive izvore energije i cirkularnu ekonomiju, dok Microsoft ima ambiciju da postane "ugljenično negativan" (carbonnegative), uklanjajući iz atmosfere više ugljen-dioksida nego što ga emituje.

Među stranim kompanijama primer uspešne integracije održivosti u poslovanje je i Nestle, koji radi na smanjenju emisije gasova staklene bašte, odgovornom snabdevanju kakaoom i kafom, ali i unapređenju nutritivne vrednosti svojih proizvoda. Tesla, s druge strane, predstavlja primer tehnološkog lidera koji razvojem električnih vozila i rešenjima za čistu energiju direktno doprinosi smanjenju zagađenja.

MN: Održiva rešenja na domaćem terenu

I u Srbiji se sve više prepoznaje značaj odgovornog poslovanja. Brojne kompanije ulažu u energetsku efikasnost, digitalizaciju procesa, smanjenje otpada i projekte koji doprinose lokalnim zajednicama, ali i okruženju. Kompanija Wireless Media Group s partnerima već sedmu godinu realizuje projekat "Zasadi drvo", koji je doprineo sadnji više od milion sadnica širom zemlje i podizanju svesti o značaju zaštite prirode. Telekom Srbija razvija projekte usmerene na ESG principe, uključujući digitalnu inkluziju, obrazovanje i podršku lokalnim zajednicama, dok Hemofarm, na primer, kontinuirano implementira ekološke i društvene programe, od smanjenja potrošnje resursa do edukacije zajednice o zdravlju i zaštiti životne sredine. Yettel Srbija je takođe poznat po programima koji kombinuju tehnološke inovacije i društvenu odgovornost, uključujući reciklažu elektronskog otpada i podršku digitalnoj pismenosti mladih. Kompanija NIS od 2009. godine sprovodi program "Zajednici zajedno", putem kog sarađuje s lokalnim zajednicama širom naše zemlje, a u fokusu su programi podrške mladima i radu javnih ustanova. Takve inicijative ne donose samo bolju reputaciju već i konkretnu korist - od nižih troškova do veće otpornosti na tržišne i regulatorne promene.