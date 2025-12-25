Slušaj vest

U narednoj godini većina zaposlenih građana u našoj zemlji koji su pravoslavne veroispovesti imaće ukupno 12 neradnih dana.

S obzirom na to da 1. i 2. januar kao neradni dani padaju u četvrtak i petak, mnogi će ih povezati s vikendom pa će sebi obezbediti mini-odmor od četiri slobodna praznična dana na samom početku nove godine.

Samo par dana kasije sledi božićni odmor. Božić koji pravoslavni vernici obeležavaju 7. januara pada u sredu i to je zvanični neradni dan s tim što je Vlada Srbije nedavno predložila i da 6. januar odnosno Badnji dan takođe bude neradni.

Neradni dani i u februaru

Imaćemo neradne dane i u januaru i u februaru Foto: Shutterstock

Naredni mini-odmor sledi sredinom februara povodom Sretenja - Dana državnosti. Tada će se, uz 15, 16. i 17. februar, koji padaju u nedelju, ponedeljak i utorak, mnogima pridružiti i subota, 14. februar kao neradna te će tu u zbiru imati četiri slobodna dana.

U martu pravoslavne vernike ne čeka nijedan neradni dan, ali pripadnici islamske zajednice praznuju petak 20. mart kada obeležavaju Prvi dan Ramazanskog bajrama.

Vreme vaskršnjih praznika zaposleni koriste takođe za odmor te slobodne dane spajaju sa neradnim. Zvanični neradni dani su od 10. do 13. aprila od iliti petka do ponedeljka, a odmah zatim nakon toga neradni su i 1. i 2. maj za Praznik rada.

Od maja pa sve do novembra nema neradnih dana, a onda u sredu 11. obeležavamo Dan primirja u Prvom svetskom ratu.