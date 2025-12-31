Slušaj vest

Objava jedne zdravstvene radnice na mreži X, u kojoj upozorava trudnice da pred porođaj uklone gel lak i nadogradnju sa noktiju jer to može otežati praćenje vitalnih parametara, pokrenula je burnu raspravu na društvenim mrežama.

Dok jedni ističu da estetika ne sme biti važnija od zdravlja pacijenata, drugi tvrde da postoje alternativni načini merenja saturacije i da se u praksi često snalaze.

- Danas nismo mogli da izmerimo saturaciju porodilji kojoj je pozlilo jer je imala gel lak na noktima. Kad vam se približi porođaj skinite sve sa noktiju jer nikad ne znate sta može da se zakomplikuje, ne dolazite u bolnicu sa nadogradnjom ili gel lakom - napisala je jedna korisnica mreže X.

Jedna korisnica koja se predstavila kao koleginica dala joj je savet da pulsni oksimetar okrene na drugu stranu.

- Ne pada mi na pamet da se "snalazim". Dobila je gasne analize iz arterije, jer neću da nagađam i pregovaram oko estetike dok se pacijentkinja guši. Ako se nešto kaže da treba ili ne treba, nek se ispoštuje - navodi se u jednom od komentara.

Potom je jedna žena navela da svakako treba skinuti i gel lak, kao i nadogradnju.

- Razlog nije saturacija i treba ga svakako skinuti iz svih drugih razloga. Pulsni oksimetar ne može da očita saturaciju kiseonikom preko blokirane nokatne ploče ili očitava neke nebulozne vrednosti - navodi se i dodaje:

- Preporučuje se da pred operaciju nemaš čak ni obični lak zbog preciznijeg očitavanja, a i vizuelno doktori i medicinski radnici mogu uočiti na noktu ako nešto nije u redu. I to nije pravilo samo na Balkanu nego generalno.

Jedna korisnica upitala je zašto neko od medicinskih radnika ne kaže ženama da pred porođaj skinu nokte i trepavice.